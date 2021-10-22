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Yaramazlara biraz batar!

İnternette sahte diploma piyasası: 450 liraya ODTÜ diploması

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) diploma sahteciliğini önlemek için beş yıl önce Diploma Takip Sistemi kurup, milyonlarca diplomayı tek tek kontrol etse de sahte diploma satışı sürüyor. Türkiye’deki en iyi üniversitelerin diplomalarının sahtesi internette 500 liraya satılıyor.

Sözcü’den Sultan Uçar’ın haberine göre sahte diploma satan sitelerden biriyle iletişime geçildiğinde dakikalar içinde geri dönüş yapılıp “Merhaba, formu doldurun. Size geri dönüş yapılacak. Önce taslak hazırlıyoruz. Onaylarsanız, ödeme yapıyorsunuz. Baskıya veriyoruz ve kargo ediliyor. Fiyat 500 lira. Noter tasdikli ve iki günde teslimat. Kapıda ödeme yok. Lütfen ısrarcı olmayın. Saygılar” mesajını alabiliyorsunuz.


‘Size en son 450 lira’

Dolandırıcılara “ODTÜ ve Boğaziçi diploması da yapıyor musunuz”, “Hangi fakülteler var”, “Sahte olduğu anlaşılır mı”, “İşsizim, indirim yapar mısınız”, ‘’Kimse duymaz değil mi” diye soruldu. “ODTÜ ve bütün üniversiteler, fakülteler var. Gerçeğinin birebir aynısı. Kimse anlamaz. 2007’den öncesi ise zaten sorgulama yapılmıyor. Size en son 450 lira. İki güne de elinizde olur. Tabii ki kimse duymaz. İnternet bankacılığından cebe havale olacak” şeklinde cevaplar geldi.

Türkiye Noterler Birliği Başkan Yardımcısı Cemal Afacan da konuyla ilgili şunları söyledi: “Son dönemde diplomalar barkodla üretilip elektronik ortamda e-devletten belge gerçekliği tespit ediliyor. Diplomalar üzerindeki soğuk damga ve mühürlerde noterlerimiz uzmanlaştı. Son yıllarda sahte diploma yapmak zor. Eskiden çok gelirdi. 2007 öncesi tarihli gelen evrakları biz de hemen tasdik etmiyoruz. Türkiye Noterler Birliği olarak ID verilerek, bütün diplomaların ortak bir havuzda toplanması projemiz vardı. Doğrulukları, bu havuzdan kontrol edilebilir.”

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