Suruç davası sanığına 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde altı yıl önce 34 kişinin hayatını kaybettiği canlı bomba saldırısına ilişkin davada yargılanan sanık Yakup Şahin’e 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Fotoğraf: DHA

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, altı yıl önce Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyon (SGDF) üyesi 34 kişinin ölümüyle sonuçlanan, IŞİD üyesi canlı bomba Abdurahman Alagöz’ün kendisini patlattığı saldırının karar duruşması görüldü.

Davanın tek tutuklu sanığı Şahin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada, suçlamaları kabul etmeyerek tekrarladığı savunmalarını yineleyerek saldırıyla ilgili herhangi bir bağının bulunmadığını iddia etti.

Avukatlar ise yargılamanın adil yapılamadığını savunarak mütalaanın yenilenmesini talep etti.

Yaklaşık 10 saat süren duruşmada, mağdur ve avukatlarını tek tek dinleyen mahkeme heyeti, kararını açıkladı.

Sanığına, hayatını kaybedenleri ve yaralıların sayısı dolayısıyla ‘tasarlayarak kasten adam öldürme ve öldürmeye teşebbüs’ suçlarından 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 70 kez de 27 yıl hapis cezası ile 40 bin lira para cezası verdi.