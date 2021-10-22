Avrupa’da ev fiyatları son bir yılda en fazla Türkiye’de arttı

Avrupa’da son bir senede ev fiyatlarının en çok artış gösterdiği ülke açık ara Türkiye oldu. 2020 ile 2021 yılları 2’nci çeyrek arasında Türkiye’de ev fiyatları yüzde 29,2 artarken bu oran Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ortalama yüzde 7,3.

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Euronews Türkçe’nin AB İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerinden aktardığına göre Avrupa’da konut ve kira ücretleri son yıllarda artış eğiliminde. 30 ülke içinde artışın en çok görüldüğü ülke ise Türkiye.

30 ülke içinde ikinci sıra yüzde 16,1’le Estonya yer aldı. Estonya’yı yüzde 15,6’le Danimarka ve yüzde 14,5’le Çekya takip etti. Avrupa’nın en büyük ekonomilerinden Almanya’da ise ev fiyatları yüzde 10,9 artarken; bu oran Fransa’da yüzde 5,7.

Diğer bazı ülkelerdeki artış oranları ise şöyle: Hollanda (yüzde 12,8), Macaristan (yüzde 11,9), İsveç (yüzde 10,9), Bulgaristan (yüzde 9,1) ve Portekiz (yüzde 6,6).

30 ülke içinde ev fiyatlarının düştüğü tek ülke ise yüzde 4,9’la Kıbrıs Cumhuriyeti oldu. Bunun dışında en düşük artış yüzde 0,4’le İtalya ve yüzde 2,7’le Britanya’da yaşandı. Ev fiyatları Romanya’da yüzde üç ve İspanya’da yüzde 3,3 yükseldi.