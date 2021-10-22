Sertleşme sorunundan şikayet edenlere ‘giyilebilir’ ereksiyon ölçer

Sertleşme sorunundan ya da tıptaki adıyla erektil disfonksiyondan şikayetçi erkekler için bunun nedenini öğrenmelerine yardımcı olabilecek cihaz geliştirildi: Penise takılan bir halka!

Fotoğraf: Adam Health

Sertleşme sorununun nedenleri organik yani fiziksel veya psikolojik olabiliyor. Nedenlerinin araştırılması için kan, idrar dahil çeşitli testler yapılıyor, doktorlar muayene ediyor. Bir önemli gözlem alanı ise uyku. Normalde uyku esnasında gece boyunca üç beş defa sertleşme (ereksiyon) oluyor. Uykudaki durum, sertleşme sorununun nedeninin psikolojik mi olduğunu yoksa peniste damar veya sinir yapısıyla ilgili organik bir bozukluğun mu olduğunu, sorunun fiziksel olup olmadığını anlamaya yarıyor. Uykudaki sertleşmeleri ölçmenin yollarından biri NPT testi (uykuda penis sertleşmesinin ölçülmesi). Bu test sayesinde uykuda olağan dışı bir durum olup olmadığı ölçülebiliyor.

Merkezi Britanya’nın başkenti Londra’daki Adam Health tarafından geliştirilen, ‘Adam Sensor’ da ise ‘giyilebilir’ ve kolay bir yöntem olarak nitelendiriliyor. Halka biçimindeki sensör yatmadan penise takılıyor. İnternet sitesinde ‘takıldıktan birkaç dakika sonra varlığı bile hissedilmeden, rahatsızlık vermeden kullanılabildiği’ belirtilen sensör uyku sırasında kaç kez sertleşme olduğunu kayda geçiriyor. Kablosuz sensör, gece boyunca kaydettiği verileri cep telefonuna indirilen uygulamaya aktarıyor. Kullanan kişi uyandığında ‘gecenin ereksiyon raporu’ alınıyor. Sadece uykudaki sertleşme sayısı değil süreleri de kaydediliyor.

Eğer veriler gece sağlıklı bir erkekte meydana gelen ereksiyonların olduğuna işaret ediyor ama o kişi buna rağmen ‘yatakta zorlandığını’ söylüyorsa bu, sertleşme sorununun psikolojik olduğuna işaret ediyor. Örneğin aşırı stres altında olmak, üzüntülü olmak gibi. Uyku sırasında olması gereken ereksiyonda eksiklik, normalin dışında bir durum varsa biyolojik anlamda bir şeylerin yolunda olmadığının işareti olarak kabul ediliyor.

Fotoğraf: www.healthline.com

Adam Health’in kurucusu Christos Vasilakos, ‘giyilebilir ilk ereksiyon gözleme cihazı’ olarak niteledikleri ‘Adam Sensor’ün şimdilik ‘International Andrology London’ adlı klinikte kullanıldığını belirterek şunları söyledi: “Nasıl sağlık için atılan adım, şeker ölçülüyorsa, bu ölçüm de sağlığın bir parçası. Uyku sırasındaki ereksiyonlar azaldıysa en önemli nedenlerin başında yaş faktörü geliyor. Kardiyovasküler sorunlardan, diyabetten ve başka sorunlardan da kaynaklı olabiliyor. Azalmadıysa psikolojik. Bu cihaz sertleşme sorunu yaşayan erkeklerde nedenini anlayabilmek ve tedavi yöntemi belirleyebilmemiz konusunda klinikte yol gösterebilecek işlevli bir şey.”

‘Giyilebilir ereksiyon ölçer’ şimdilik sadece doktora başvuran kişilerde, doktor gözetiminde uygulanıyor. 2022 yılının ortasında evde kullanılabilecek şekilde üretim ve dağıtımının yapılması hedefleniyor.