NBA tarihinin en iyi 75 oyuncusu açıklandı

NBA’in 75’inci yıl dönümü nedeniyle hazırlanan listesinde aktif kariyerine devam eden 11 oyuncu bulunuyor.

Fotoğraf: Diken

Amerika Basketbol Birliği (BAA) adıyla 1 Kasım 1946’da başlayan NBA, bu sezon 75’inci yıl dönümünü kutluyor.

Bu sene 25, 35 ve 50’nci yıl dönümlerinde olduğu gibi geride kalan 75 senenin en iyi basketbolcularının listelendiği 75 kişilik bir takımın da açıklanmasına karar verilmişti.

Üç parça halinde açıklanan listenin son 25 üyesi bugün duyuruldu.

Bill Russell, Bob Cousy, George Mikan ve Bob Pettit, NBA’in dört listesinde de yer almayı başardı.

Aktif kariyerlerini sürdüren Giannis Antetokounmpo, Carmelo Anthony, Stephen Curry, Anthony Davis, Kevin Durant, James Harden, LeBron James, Kawhi Leonard, Damian Lillard, Chris Paul ve Russell Westbrook, listede kendilerine yer buldu.

En iyi 75 oyuncu listesi

1. Kareem Abdul-Jabbar

2. Ray Allen

3. Giannis Antetokounmpo

4. Carmelo Anthony

5. Nate Archibald

6. Paul Arizin

7. Charles Barkley

8. Rick Barry

9. Elgin Baylor

10. Dave Bing

11. Larry Bird

12. Kobe Bryant

13. Wilt Chamberlain

14. Bob Cousy

15. Dave Cowens

16. Billy Cunningham

17. Stephen Curry

18. Anthony Davis

19. Dave DeBusschere

20. Clyde Drexler

21. Tim Duncan

22. Kevin Durant

23. Julius Erving

24. Patrick Ewing

25. Walt Frazier

26. Kevin Garnett

27. George Gervin

28. Hal Greer

29. James Harden

30. John Havlicek

31. Elvin Hayes

32. Allen Iverson

33. LeBron James

34. Magic Johnson

35. Sam Jones

36. Michael Jordan

37. Jason Kidd

38. Kawhi Leonard

39. Damian Lillard

40. Jerry Lucas

41. Karl Malone

42. Moses Malone

43. Pete Maravich

44. Bob McAdoo

45. Kevin McHale

46. George Mikan

47. Reggie Miller

48. Earl Monroe

49. Steve Nash

50. Dirk Nowitzki

51. Hakeem Olajuwon

52. Shaquille O’Neal

53. Robert Parish

54. Chris Paul

55. Gary Payton

56. Bob Pettit

57. Paul Pierce

58. Scottie Pippen

59. Willis Reed

60. Oscar Robertson

61. David Robinson

62. Dennis Rodman

63. Bill Russell

64. Dolph Schayes

65. Bill Sharman

66. John Stockton

67. Isiah Thomas

68. Nate Thurmond

69. Wes Unseld

70. Dwyane Wade

71. Bill Walton

72. Jerry West

73. Russell Westbrook

74. Lenny Wilkens

75. Dominique Wilkins

76. James Worthy

(Oylamadaki eşitlik nedeniyle listede 76 oyuncu yer alıyor)