Curry’den ‘Lebron’ itirafı: 13 yıl önce imzaladığı formayı hala saklıyorum

Golden State Warriors’un yıldız ismi Stephen Curry, 36 yaşına giren Lebron James’in lig için süreklilik konusunda standardı belirlediğini dile getirdi. Curry ayrıca James’in 2008’de kendisi için imzaladığı formayı hala sakladığını söyledi.

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Amerika Profesyonel Basketbol Ligi’nde (NBA), normal sezon 19 Ekim’de başlayacak.

2020 sezonunda LA Lakers’a 10 yıl aranın ardından ilk şampiyonluğunu getiren ve kariyerindeki dördüncü NBA Finalleri MVP’si ödülünü kazanan Lebron James, bu yıl NBA kariyerindeki 19’uncu sezona çıkacak.

Golden State’in yıldızı Stephen Curry, 2015-2018 arasında dört kez NBA Finalleri’nde karşı karşıya geldiği James için sezon öncesi övgü dolu açıklamalarda bulundu.

James’in iş ahlakının altını çizen Curry şunları dedi: “Gerçekçi olalım. Kaçıncı sezonunda? 18 mi? Bu oyunun standartlarını o belirliyor. Üst üste dokuz final, kazandığı onca şey. Sağlığına ve vücuduna verdiği önem de ortada. James gerçekten harika bir vizyona sahip.”

Curry şöyle devam etti: “Üniversite günlerimi hala hatırlıyorum ve o ligdeki en iyi dönemine yeni giriyordu. Üçüncü sınıfta bir maçıma gelmişti. 2008 yılında benim için imzaladığı forma hala Charlotte’da ailemin evinde duruyor.”