Reza Zarrab dört yıl sonra ortaya çıktı: Yeni adı Aaron Goldsmith

Yaklaşık dört yıldır nerede olduğu bilinmeyen Reza Zarrab’ın ABD’de adını Aaron Goldsmith olarak değiştirdiği ve binicilik merkezi kurduğu ortaya çıktı.

Fotoğraf: PS Dressage

ABD’de kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Zarrab son olarak 8 Aralık 2017’de Halkbank davasının tanığı olarak ifade vermiş ve ondan sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Zarrab hakkında tanık koruma programında olduğu iddiaları gündeme gelmişti.

Zarrab’ın yerini ve yeni hayatı hakkında bilgileri ‘FETÖ’ suçlaması nedeniyle ABD’de yaşayan ve TR724 sitesinde yazan Adem Yavuz Arslan açıkladı.

Arslan, ABD’de UBER şoförü olan bir okuyucusunun kendisine, “Yolcu olarak aldığım kişi büyük ihtimal Reza Zarrab’tı” şeklinde bir bilgi aktardığını, bunun üzerine açık kaynaklardan iz sürmeye başladığını söyledi.

Arslan, bir dizi araştırmadan sonra Zarrab’ın Florida eyaletinin Miami şehri yakınlarındaki Davie bölgesinde yaşadığını tespit etti.

Arslan’ın açıkladığı bilgilere göre Zarrab burada 1.5 milyon dolara ev satın almış. Bunun yanı sıra 20 dönüm arazi üzerine de İranlı ortağı Manuchehr Negahban’la Next Level adlı bir şirket kurmuş. Zarrab’ın başkan ortağının da direktör olarak görüldüğü bu şirkette yarış atlarına hizmet veriliyor.

Zarrab’ın ABD’nin önde gelen at terbiyeciliği dergisi PS Dressage’e röportaj verdiği de ortaya çıktı.

Yeni adı Aaron Goldsmith olarak konuşan Zarrab röportajda şunları söyledi: “Yaklaşık 20 yıldır endüstrinin içindeyim, özellikle atlamada ve at terbiyesine yeni başlıyorum, ama şükürler olsun ki arkamda çok iyi bir ekip var.”

Ne olmuştu?

Türkiye’de 17-25 Aralık operasyonlarında yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan Zarrab serbest kalmış daha sonra ABD’ye gitmişti. 19 Mart 2016’da ABD’nin Miami kentinde banka dolandırıcılığı ve ‘kara para aklama’nın yanı sıra ‘ABD’nin İran’a yönelik ambargosunu delmek’ suçlamalarıyla göz altına alınmış, ardından mahkeme tarafından 75 yıla kadar hapis istemiyle tutuklanmıştı. Daha sonra itirafçı olan Zarrab son duruşmasında ifade verdikten sonra ortalardan kaybolmuştu.