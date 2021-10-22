Rıza Sarraf dört yıl sonra görüntülendi: Yeni adı Aaron Goldsmith

Yaklaşık dört yıldır nerede olduğu bilinmeyen Rıza Sarraf’ın ABD’de adını Aaron Goldsmith olarak değiştirdiği ve binicilik merkezi kurduğu ortaya çıktı.

Fotoğraf: PS Dressage

ABD’de kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Sarraf son olarak 8 Aralık 2017’de Halkbank davasının tanığı olarak ifade vermiş ve ondan sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Sarraf’ın yerini ve yeni hayatı hakkında bilgileri ABD’de yaşayan ve TR724 sitesinde yazan Adem Yavuz Arslan açıkladı.

Arslan, aylar önce UBER şoförü bir okuyucusunun kendisine, “Yolcu olarak aldığım kişi büyük ihtimal Reza Sarraf’tı” diye bir bilgi aktardığını, bunun üzerine açık kaynaklardan iz sürmeye başladığını söyledi.

Arslan, bir dizi araştırmadan sonra Sarraf’ın Florida eyaletinin Miami şehri yakınlarındaki Davie bölgesinde yaşadığını tespit etti.

Sarraf burada 1,5 milyon dolara ev satın almış. Bunun yanısıra 20 dönüm arazi üzerine de İranlı ortağı Manuchehr Negahban’la Next Level adlı bir şirket kurmuş. Sarraf’ın başkan, ortağının da direktör olarak görüldüğü bu şirkette yarış atlarına hizmet veriliyor.

Arslan, tesise gittiğinde karşısına Sarraf çıkmış. Türkçe konuşmayı reddeden Sarraf, Arslan’ın tesisi terk etmesini istemiş.

Sarraf’ı daha sonra telefonla arayan Arslan, “Yanlış numara” yanıtı almış ve telefon yüzüne kapatılmış.

Söyleşi vermiş

Öte yandan Sarraf’ın ABD’nin önde gelen at terbiyeciliği dergisi PS Dressage’e söyleşi verdiği de ortaya çıktı.

Yeni adı Aaron Goldsmith olarak konuşan Sarraf söyleşide şunları söylüyor: “Yaklaşık 20 yıldır endüstrinin içindeyim, özellikle atlamada ve at terbiyesine yeni başlıyorum, ama şükürler olsun ki arkamda çok iyi bir ekip var.”

Ne olmuştu?

Türkiye’de 17-25 Aralık operasyonlarında yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan Sarraf serbest kalmış daha sonra ABD’ye gitmişti. 19 Mart 2016’da ABD’nin Miami kentinde banka dolandırıcılığı ve ‘kara para aklama’nın yanı sıra ‘ABD’nin İran’a yönelik ambargosunu delmek’ suçlamalarıyla göz altına alınmış, ardından mahkeme tarafından 75 yıla kadar hapis istemiyle tutuklanmıştı. Daha sonra itirafçı olan Sarraf son duruşmasında ifade verdikten sonra ortadan kaybolmuştu.