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Yaramazlara biraz batar!

Pucca’ya ‘erkeklere hakaret’ten beş ay hapis: ‘Bu kadar kadın cinayeti varken ciddi misiniz?’

Pucca adıyla bilinen sosyal medya fenomeni Pınar Yıldırım paylaştığı bir tweet nedeniyle ‘erkeklere hakaretten’ beş ay hapis cezası aldığını duyurdu.

Anadolu başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Yıldırım’ın, ‘halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçundan altı aydan bir yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. İddianamede Yıldırım’ın sosyal medya hesabından 19 Temmuz 2020’de yaptığı paylaşımın ihbar edildiği ve bunun üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.


Pucca karara tepki göstererek Twitter hesabından şunları yazdı: “Zaytung haberi gibi olacak ama erkeklere hakaret ettiğim için 5 ay hapis cezası aldım! Kıyaslamaktan nefret ediyorum, bu kadar kadın cinayeti varken ciddi misiniz siz ya, erkeğe hakaret mi?????? dünyanın en saçma davalarında ilk ona girer yemin ederim. işin diğer kısmı, her seferinde uyarmamıza (?) rağmen dava dosyasına tweetin sonunu anlamadığımız bir şekilde ‘erkeklerden hoşlanmıyorum’ diye yazdılar. Umarım bu işin sonunda erkeklerden hoşlanıp hoşlanmadığımdan emin olmak için bana bilir kişi atamazlar. Başıma ne geldiyse erkekler yüzünden geldi! Erkeklere hakaret ne böyle nasıl kırılganmışsınız meğer.”

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