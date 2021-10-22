ABD mahkemesinden Halkbank kararı: Yargılama devam edecek

ABD Temyiz Mahkemesi Halkbank‘ın talebini reddederek ‘İran’ın ABD yaptırımlarını ihlal etmesine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılanabileceğine’ hükmetti.

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Halkbank, ABD yasaları karşısında dokunulmazlığı olduğunu belirterek İran’ın ABD yaptırımlarından kaçınmasına yardım etme iddiasıyla açılan davanın kaldırılmasını talep etmişti.

Reuters’ın aktardığına göre mahkeme, Yabancı Devlet Dokunulmazlığı (FSIA) kanunu kapsamında Halkbank’a yöneltilen suçlamaların ‘ticari faaliyet istisnası kapsamına girdiğinin’ altını çizdi.

Temyiz mahkemesinin alt mahkemenin kararını onaylamasıyla beraber ABD’deki Halkbank davası kaldığı yerden devam edebilecek.

Savcılar, Halkbank’ı İran’ın yararına bir şekilde petrol gelirini altına ve sonrasına nakde dönüştürmekle suçluyor. Ayrıca petrolden elde edilen gelirin transferini de gıda sevkiyatı yapıyormuş gibi görünerek aklandığı suçlamasını yöneltiyor.

Halkbank’ın suçlandığı bir diğer noktaysa erişimi sınırlandırılmış fonlardan İran’a gizlice, 1 milyar doları ABD üzerinden olmak üzere toplamda 20 milyar dolar aktarılmasına yardım ettiği konusu.

Halkbank ise dolandırıcılık, kara para aklama ve gizli anlaşma suçlamalarını reddediyor.