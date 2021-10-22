MBB’den müsilaj uyarısı: İleri biyolojik arıtma tesisleri hızla kurulmalı

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Marmara Denizi’nde müsilajla mücadele için ‘hızlı bir şekilde ileri biyolojik arıtma tesislerinin kurulması gerektiğini’ vurguladı.

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AA muhabirine konuşan Büyükakın, 21 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı oluşturulduğunu ve plana dahil edlen işlerin tamamlanabilmesi için ‘Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu’nun kurulduğunu hatırlattı.

İstanbul’da bugün Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başkanlığındaki toplantıda yapılan çalışmaların ele alınacağını söyleyen Büyükakın şunları söyledi: “Önleme çalışmalarının bir kısmı müsilaja sebep olan mikroorganizmanın ne olduğuyla ilgili detaylı çalışmalarken, öbür taraftan da mesele kontrol sistemleri. Bu ayrı ayrı yapılan çalışmalar da periyodik olarak bir araya gelinerek bir koordinasyon toplantısında gözden geçiriliyor. Tek tek valiliklere, belediye başkanlıklarına ve ilgili diğer kurumlara şu ana kadar ne yaptıkları, yapılan çalışmaların ne safhada olduğu soruluyor.”

‘Üç yılda tüm tesisler dönüştürülecek’

MBB bünyesinde de TÜBİTAK başkanlığında Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu oluşturulduğunu dile getiren Büyükakın, Kocaeli’de yaptıkları çalışmalara değindi: “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak önümüzdeki üç yıllık dönemde kalan yüzde 35’lik biyolojik arıtma tesisimizin ileri biyolojik arıtmaya döndürülmesi için planlamamızı yaptık. Üç yıl içinde 700 milyonluk yatırımla tüm tesislerimiz ileri biyolojik arıtma olacak. Biz onu söyleyeceğiz. Diğer belediyeler de kendi yaptıklarını söyleyecekler. İlgili kurum ve kuruluşlar denetleme faaliyetlerinden bahsedecekler. Bilim insanları yaptıkları araştırmaları paylaşacaklar. Orada alınan kararlar doğrultusunda çalışmaları takip edeceğiz. Şu anda ön arıtmayla denize bir damla su bırakılmıyor. Yüzde 65’i ileri biyolojik arıtma, yüzde 35’i biyolojik arıtma.”

‘Yüzde 53’ü ön arıtmayla denize deşarj yapılıyor’

Ön arıtmanın zararlarından bahseden Büyükakın şöyle devam etti: “Ön arıtmada sadece fiziksel atığı kenara ayırıyorsunuz. Geri kalan suyun içinde azot ve fosfor suyla birlikte denize erişiyor. Mikroorganizma da bunu yiyerek besleniyor. Müsilaj dediğimiz şeyin sebebi azot ve fosfor. Bunu biliyoruz. Azot ve fosforu denizden almamız lazım. Daha doğrusu denize vermememiz lazım. Bunun için de yapılması gereken şey arıtma tesislerinin ileri biyolojik arıtma tesislerine döndürülmesi. Maalesef hala yüzde 53’ü ön arıtmayla denize deşarj yapılıyor. Bunun önlenmesi için de o tesislerin ileri arıtma tesislerine çevrilmesi gerekiyor.”

‘Gözükmemesi olmadığı anlamına gelmiyor’

Büyükakın, bunun yanında tarımsal endüstriyel kaynaklı kirliliklerin de kontrol edilmesi gerektiğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı: “Gözükmemesi olmadığı anlamına gelmiyor, çok olmadığı anlamına geliyor. Şu anda mevsimsel olarak su sıcaklıklarıyla da alakalı müsilaj meselesi. Denizin akıntılarıyla da alakalı. Şu anda böyle bir meseleyle karşı karşıya değiliz. Bu biyolojik bir döngü. Bazı bilim insanları sonbahar aylarında da müsilaj beklediklerini söylemişlerdi. Bu tam tahmin edilebilir bir şey değil. Ancak müsilajın olduğunu biliyoruz. Müsilaj suyun içinde var ama gözle görmediğimiz için rahatsız edici seviyede değil. Tedbir alınmayacak seviyede mi? Hayır, öyle değil. Hızlı bir şekilde bizlerin ileri biyolojik arıtma tesislerini yapmamız ve devreye almamız gerekiyor.”