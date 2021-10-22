Tam liste: Hangi TÜGVA yöneticisi İBB’den ne kadar maaş almış?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) yönetim değişene kadar imar müdürlüğünde genel proje personeli olarak ‘çalışan’ TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu’nun her ay 12 bin 60 lira maaş, 6 bin lira yönetici tazminatı ve üç ayda bir de 18 bin lira ikramiye aldığı ortaya çıktı.

Daha önce vakfın bazı kişilerin kimlik bilgilerini veri tabanında tutarak, referanslarla kurumlarda işe girmesine yardım ettiği öne sürülmüştü. İBB Sözcüsü Murat Ongun ise “TÜGVA yöneticilerinin İBB’de işe alındığını da tespit ettik” demişti.

Halk TV’den İsmail Saymaz’ın haberine göre 2019’da yönetim değişene kadar İBB’de çalışan bazı TÜGVA’cıların çok yüksek maaşlar ve ikramiyeler aldığı hatta çoğunun altına makam aracı verildiği anlaşıldı.

Saymaz’ın haberine göre İBB’de çalışan TÜGVA’cıların bordrosu şöyle:

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu

24 Kasım 2015’te işe girdi. İmar müdürlüğünde genel projeler personeliydi. Aylık 12 bin 60 lira maaş, 730 lira sosyal yardım, 6 bin lira yönetici tazminatı, üç ayda bir 6 bin lira yönetici ikramiyesi, üç ayda bir 12 bin 60 lira ikramiye aldı. 11 Nisan 2019’da ayrıldı.

Eğitim koordinatörü Faruk Duruş

13 Eylül 2011’de işe girdi. İGDAŞ’ta uzmandı. Aylık 10 bin 680 lira maaş ve üç ayda bir 10 bin 680 lira ikramiye aldı. 14 Nisan 2019’da ayrıldı.

Ortaokul koordinatörü Fatih Yüksel

22 Ağustos 2012’de işe girdi. İSTAÇ’ta danışmandı. Aylık 8 bin 590 lira maaş aldı. 12 Nisan’da ayrıldı.

Lise koordinatörü Okan Özer

11 Ocak 2019’da işe girdi. İSTON’da uzmandı. Aylık 10 bin 680 lira maaş aldı. 14 Nisan 2019’da ayrıldı.

Üniversite koordinatörü Beytullah Çimen

1 Kasım 2018’de işe girdi. İSTGÜVEN’de büro personeliydi. Aylık 7 bin 170 lira maaş, 730 lira sosyal yardım, üç ayda bir 7 bin 170 lira ikramiye aldı. 11 Nisan 2019’da ayrıldı.

Eski TÜGVA başkanı İsmail Emanet

18 Ağustos 2014’te işe girdi. İGDAŞ’ta yönetim danışmanıydı. Aylık 10 bin lira maaş, 1500 lira yönetici tazminatı, üç ayda bir bin 500 lira yönetici ikramiyesi, üç ayda bir 10 bin lira ikramiye aldı. 31 Ocak 2019’da ayrıldı.

Ortaokul hanım sorumlusu Nazire Erbasan

13 Ağustos 2017’de işe girdi. SPOR A.Ş.’de koordinatör yardımcısıydı. 2 bin 313 lira maaş aldı. 31 Ağustos 2017’de ayrıldı.

Üniversite hanım sorumlusu Beyza Kayagil

18 Haziran 2018’de işe girdi. SPOR A.Ş’de eğitmendi. 2 bin 313 lira maaş aldı. 29 Temmuz 2018’de ayrıldı.

Eski TÜGVA genel merkez müdürü Salih Çil

11 Temmuz 2011’de işe girdi. İSPER’de genel müdürdü. Aylık 14 bin 450 lira maaş, 5 bin 890 lira huzur hakkı, 729 lira tazminat, 5 bin 690 lira yönetici tazminatı, üç ayda bir 5 bin 690 lira yönetici tazminatı ikramiyesi, üç ayda bir 14 bin 450 lira ikramiye, 597 lira yemek yardımı aldı. Aylık kazancı 34 bin 80 liraydı. Özel sağlık sigortası ve cep telefonu karşılandı. Makam aracı verildi. 18 Temmuz 2019’da ayrıldı.

Eski TÜGVA yurtlar sorumlusu Muhammed Ubeydullah Hocagil

24 Kasım 2015’te işe girdi. İSPER’de müdürdü. Aylık 10 bin 500 lira maaş, 729 lira sosyal yardım, 3 bin 780 lira yönetici tazminatı, üç ayda bir 3 bin 780 lira yönetici tazminatı ikramiyesi, üç ayda bir 10 bin 500 lira ikramiye, 597 lira yemek yardımı aldı. Aylık kazancı 20 bin 367 liraydı. Özel sağlık sigortası ve cep telefonu karşılandı. Makam aracı verildi. 6 Ocak 2020’de ayrıldı.