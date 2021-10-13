İBB Sözcüsü Ongun: TÜGVA yöneticilerinin İBB’de işe alındığını da tespit ettik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, “Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) yöneticilerinin İBB’de işe alındığını da tespit ettik” dedi.

Gazeteci Metin Cihan, daha önce iktidara yakın vakıfta çalıştığını söylediği bir kişinin kendisine gönderdiği belgeleri Twitter hesabından paylaşmıştı. Vakfın bazı kişilerin kimlik bilgilerini veri tabanında tutarak, referanslarla kurumlarda işe girmesine yardım ettiği öne sürülmüştü. TÜGVA yetkilileri ise belgeleri yalanlamıştı.

Belgelerle ilgili konuşan eski vakıf yöneticisi Tamer Özsoy, vakfın il binalarını belediyelerden bedelsiz olarak tahsis ettiğini, özellikle Adalet Bakanlığı’nda kadrolaştığını, bekçi alımlarında ciddi bir rol oynadığını söyledi.

Ongun, Twitter hesabı üzerinden şunları paylaştı: “Mesela vakfın başkanı olan kişi 2015’te işe alınmış. 31 Mart 2019 seçimlerinin ardından 11 Nisan 2019’da işten ayrılmış. İBB’nin ballı kaynak olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz.”

TÜGVA tarafından kullanılan Büyükada İskelesi’nin üst katı mahkeme kararıyla İBB’ye geçmiş, ancak 6 Ekim’de tahliye işlemleri için binaya gelen İBB ekipleri polisler ve vakfın üyeleri tarafından engellenmişti.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, bu olaylar üzerine önceki gün Twitter’dan, iskelenin ticari amaçla kullanıldığını ve üçüncü şahıslara kiralandığını ortaya koyan fotoğraflar paylaşmıştı.