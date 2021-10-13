Eski TÜGVA yöneticisi: Özellikle Adalet Bakanlığı’na yerleşiyorlar

Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) ‘torpil listesi’ne dair Twitter’da paylaşılan belgelerle ilgili konuşan eski vakıf yöneticisi Tamer Özsoy, vakfın il binalarını belediyelerden bedelsiz olarak tahsis ettiğini, özellikle Adalet Bakanlığı’nda kadrolaştığını, bekçi alımlarında ciddi bir rol oynadığını söyledi.

Gazeteci Metin Cihan, daha önce iktidara yakın vakıfta çalıştığını söylediği bir kişinin kendisine gönderdiği belgeleri Twitter hesabından paylaşmıştı. Vakfın bazı kişilerin kimlik bilgilerini veri tabanında tutarak, referanslarla kurumlarda işe girmesine yardım ettiği öne sürülmüştü. TÜGVA yetkilileri ise belgeleri yalanlamıştı.

Gerçek Gündem’den Fırat Fıstık’a konuşan Özsoy, şunları söyledi: “Paylaşılan belgelerin tamamı doğru. Üstelik bunlar da işin görünen kısmı. Hemen size bir örnek vereyim. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi’nde çalışanların hepsi TÜGVA referanslarıyla oraya yerleşen kişiler. Bunu kendim birebir biliyorum. Tanıyorum yani oradakileri. Başkan Enes Eminoğlu, önce, ‘Bu belgeler sahte’ dedi ama biraz önce katıldığı yayında, ‘İçeriden sızdırılmış’ ifadesini kullandı. Açık bir şekilde AKP Genel Merkez ve onların yakınları üzerinden TÜGVA’ya ayrıcalık tanınıyor. Bir kesime çalışma, bir kesimi tatmin etme durumu var. Ben yönetici olduğumda kendim şahit oldum.”

‘TÜGVA’nın masraflarının belediyeler, valilikler ve kaymakamlıklar tarafından sürekli olarak karşılandığını’ söyleyen Özsoy, “Mesela, ‘Bir şirket var’ deniyor. Bu da yurt masraflarını karşılamak içinmiş. Evet olabilir ama bu şirkete iş adamları para aktarıyor mu? Belli taahhütler karşılığında neler aktarılıyor, ne kadar para girişi oluyor hepsini açıklasınlar o zaman” dedi.

Özsoy, TÜGVA’lıların ‘devlette birçok yerde kadrolaştığını’ öne sürerken özellikle Adalet Bakanlığı’na önem verildiğini şu ifadelerle dile getirdi: “Adalet Bakanlığı’nda 100’ün üzerinde, sadece benim tanıdığım TÜGVA’lı var. Bu isimler vakıf üzerinden buralara getirildiler. Emniyet’te ne kadar var bilmiyorum ama bekçi alımlarında da TÜGVA’nın çok ciddi bir rolü olduğunu biliyorum.”