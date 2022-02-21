Akşam Postası / 21 Şubat 2022

CHP şimdiden bürokrat listesi hazırlıyor!

Fotoğraf: Arşiv

Ankara’da CHP’de siyaset yapan eski bürokratların, ‘liyakatine güvenilen’ bürokratlardan oluşan bir atama listesi hazırladığı ve çalışmalarda son aşamaya geldiği konuşuluyor. CHP’lilere göre bu çalışma başkanlık sisteminin doğal bir sonucu.

Kılıçdaroğlu: Beş genel başkanın adaylık teklifini kabul ederim

Fotoğraf: AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, henüz cumhurbaşkanı adaylarının netlik kazanmadığını belirterek, parlamenter sistem için bir araya geldiği beş parti genel başkanının kendisine adaylık teklif etmesi halinde bunu kabul edeceğini söyledi.

Gezi/çArşı davası: Kavala’nın tutukluluğu devam; dosyalar ayrıldı

Sivil toplum ve insan hakları aktivisti Osman Kavala’nın 1574 gündür tutuklu bulunduğu Gezi/çArşı davasının beşinci duruşması bugün yapıldı. Mahkeme, Kavala’nın tutukluluk halinin devamına, dosyalarına ayrılmasına karar verdi.

Araştırma: Erdoğan’a karşı kim aday olursa şansı daha yüksek?

Fotoğraf: AA

İstanbul Ekonomi Araştırma’nın düzenli olarak yayınladığı Türkiye Raporu’na göre her iki ittifak arasında büyük puan farkı yok.

Tüketici federasyonundan ‘tarım ilacı’ araştırması: ‘En kirli’ besinler hangileri?

Fotoğraf: Reuters

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF), Türkiye’den Avrupa Birliği’ne ihraç edilip geri gönderilen pek çok sebze-meyvede ağır tarım ilaçları bulundu.

Uber’in İstanbul’daki ‘XL’ hizmeti tekrar başladı

Fotoğraf: Reuters

Telefon uygulaması aracılığıyla taksi hizmeti veren Uber, İstanbul’da sekiz yolcu kapasiteli siyah taksileriyle tekrar hizmete başladığını duyurdu.

‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Üç buçuk yıl ceza alan Demirtaş’ın istinaf talebine ret

Fotoğraf: HDP (Arşiv)

HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş’a ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten verilen üç yıl altı aylık hapis cezasının istinaf talebi reddedildi.

Avukat Ceren Küpeli: Musallat mağdurları birçok suç tipinden başvurabilir

Fotoğraf: Hale Güzin Kızılaslan (csgorselarsiv.org)

Mağdurların yaşamını cehenneme çeviren ‘musallat olma’ (stallking) suç olarak ilk kez 1990’da ABD’de tanımlandı. Kanunlaşan takipçi tacizci yasası diğer ülkelere de örnek oldu. Bilişim hukukçusu avukat Ceren Küpeli’yle sorunun hukuki yönünü ve Türkiye’deki düzenlemeleri konuştuk.

Prof. Naci Görür: Şarköy’deki deprem uyarıcı

Fotoğraf: Reuters

Prof. Dr. Naci Görür’e göre Şarköy açıklarında dün meydana gelen deprem ‘uyarıcı’ nitelikte.

AKP’li belediye, çalışanların ‘cinsel hayat’ bilgisini kullanmak için belge imzalatıyor

AKP yönetimindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin ırk, din, mezhep ve cinsel hayata dair bilgileri alıp işlemek adına çalışanlarına Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında bir belge imzalattığı ortaya çıktı.

TÜSİAD enflasyona karşı ‘üç bacaklı program’ önerdi

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, enflasyonla mücadele için ‘üç bacaklı’ bir program gerektiğini söyledi: Doğru para politikası, uyumlu maliye politikası ve üretimi destekleyecek yapısal değişimler.

İllere göre haftalık vaka sayısı: En fazla artış Amasya’da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 ile 11 Şubat arasında her 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısını açıkladı.

Fotoğrafıyla hafızalara kazınan Migros işçisi: Direncimizle kazandık

Fotoğraf: DGD-Sen

Kelepçeli fotoğrafıyla hafızalara kazınan Migros işçisi Gülabi Aksu, zaferle sonuçlanan eylemleri sonrası “Direnişimizin sonuna kadar mücadele ettik, direncimizle kazandık” dedi.

DW Türkçe, Euronews Türkçe ve Amerika’nın Sesi için son 72 saat

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) DW Türkçe, Euronews Türkçe ve Amerika’nın Sesi haber sitelerine lisans başvurusu yapması için tanıdığı 72 saatlik süre başladı.

Sinop’taki nükleer santral projesi BAE’ye önerilmiş

Fotoğraf: Arşiv

Maliyet artışı nedeniyle yapımı duran Sinop’taki nükleer santral projesinin, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) teklif edildiği öne sürüldü.

ATO başkanı: Elektrikte indirimli tarife tüm işletmeleri kapsamalı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ticaretin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için işletmelere eşit koşulların sağlanması gerektiğini belirterek elektrikte indirimli tarifenin tüm işletmeleri kapsayacak şekilde uygulanmasını istedi.

Bulu’yu protesto etti diye yargılanan 52 Boğaziçilinin adli kontrolü kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’yu rektör olarak atamasını protesto ettiği için haklarında dava açılan 52 öğrencinin adli kontrol tedbiri kaldırıldı.

Yayın ihalesinde yine sonuç yok: Taraflar perşembe günü tekrar masada

Futbolda 2022-23 sezonundan itibaren Süper Lig ve 1. Lig maçlarının yayın hakkı için düzenlenen ihalede sonuca yine varılamadı.

İnflamatuvar bağırsak hastalarına özel mobil uygulama: Temel bilgiler, sıkça sorulan sorular, özel videolar

Temelde ülseratif kolit ve Crohn olmak üzere iki farklı hastalığı kapsayan inflamatuvar bağırsak hastalarına özel, ilk Türkçe mobil uygulama ‘İBH Kontrolümde‘, İnflamatuvar Barsak Hastalıkları Derneği tarafından hayata geçirildi.

Öfke kontrol eğitimi kavgalı başladı!

Görsel: Diken

Trabzon’da toplu taşıma sürücülerine yönelik öfke kontrol eğitiminin imza protokolünde gerginlik çıktı.

Olimpiyat oyunlarında kayakçının penisi dondu

Fotoğraf: Reuters

Pekin Kış Olimpiyat Oyunları’nda kayak krosta madalya için mücadele eden Finlandiyalı sporcunun penisi dondu.

Twitter ve Facebook’tan atılan Trump kendi sosyal medyasını açtı

Fotoğraf: Reuters

ABD’nin bir önceki başkanı Donald Trump’ın sosyal medya uygulaması Truth Social pazar gecesi Apple’ın uygulama mağazasında hizmete sunuldu.

12 yıl önce kaybolan köpeğine kavuştu

ABD’nin California eyaletinde, bir köpek kaybolduktan 12 yıl sonra sahibine kavuştu.