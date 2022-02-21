CHP şimdiden bürokrat listesi hazırlıyor!

ALTAN SANCAR

Ankara’da CHP’de siyaset yapan eski bürokratların, ‘liyakatine güvenilen’ bürokratlardan oluşan bir atama listesi hazırladığı ve çalışmalarda son aşamaya geldiği konuşuluyor. CHP’lilere göre bu çalışma başkanlık sisteminin doğal bir sonucu.

Fotoğraf: CHP

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bürokrasiye yönelik çıkışı ve bilgi-belge akışı iddiası yeni bir aşamaya geçti. Diken’in parti kaynaklarından edindiği bilgilere göre olası ‘millet ittifakı iktidarı’nda ‘kritik görevler’e getirilecek bürokratların listesi hazırlanıyor.

Ana muhalefet partisinde siyaset yapan ve geçmişte bürokraside üst düzey görevlerde yer almış isimlerin de desteğiyle ‘geçiş süreci’nde görev alacak isimler belirleniyor. Belirlenen isimlerin çoğu cumhurbaşkanının değişimi halinde görev süresi dolacak makamlara yönelik.

Dayanak cumhurbaşkanlığı kararnamesi

CHP kaynaklarından edinilen bilgilere göre ‘başkanlık sistemi’yle yayınlanan 3 No’lu Kararname‘nin 4’üncü maddesi gereğince ‘görev süresi cumhurbaşkanının görev süresini geçemeyen bürokratlar’ yerine atanacak isimler üzerindeki çalışmalarda son aşamaya gelindi.

Cumhurbaşkanlığı sisteminin yürürlüğe girmesinin ardından 10 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan ve üst düzey kamu görevlilerinin atama usullerini belirleyen 3 No’lu kararnamenin 4’üncü maddesinde şu ifadeler yer alıyor: “Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alanların görev süresi, atandıkları tarihte görevde bulunan Cumhurbaşkanının görev süresini geçemez. Cumhurbaşkanının görevi sona erdiğinde, bunların görevi de sona erer. Ancak bunlar, yerlerine atama yapılıncaya kadar görevlerine devam eder. Görev süreleri sona erenler, yeniden atanabilir. Bunlar, görev süreleri sona ermeden de Cumhurbaşkanınca görevden alınabilir.”

Cetvelde, Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Savunma Sanayii, valilikler, Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), Sayıştay başsavcılığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) gibi dikkat çeken kurumlar yer alıyor.

Belirlenen isimlerle telefon üzerinden görüşülüyor

CHP’nin büyük önem verdiği ve ‘millet ittifakı’ ortaklarıyla üzerinde durduğu ‘geçiş süreci’nde siyasi otoriteyle ‘uyumlu’ çalışabilecek ve ‘liyakatine güvenilen’ isimler belirleniyor. Çalışmayı CHP’nin bürokraside görev almış isimleri koordine ederken yeri geldiğinde belirlenen isimlerle telefon üzerinden görüşülüyor.

Bu isimlerden bazılarından özgeçmiş istenirken bazı isimler için ise bu işleme gerek duyulmuyor. Partililer bu çalışmada belirlenen isimlerin, CHP’lilerden seçilip seçilmediği yönünde kuşku oluşmaması için listelerin ‘yeri ve zamanı geldiğinde ortaklarla paylaşılması’ fikrine de sıcak bakıyor.

Çalışmaları anlatan CHP’li bir isim, şunları kaydetti: “AKP’nin getirdiği sistem bunu yapmayı zorunlu kılıyor. Çalışmadan ‘CHP gelecek ve bürokrasideki herkes gidecek’ algısı çıkmasın. Üzerinde çalışılan makamlar ve isimler, siyasi nitelikli memurlar. Yani çalışmalar siyasi otorite ile uyum içinde çalışması gerekenlerin oturduğu makamlardan ibaret.”

Listelere son halinin verilmesinin ardından çalışmanın bir özeti ve tam metninin Kılıçdaroğlu’yla paylaşılması bekleniyor.

Öte yandan ana muhalefet partisi temsilcilerine göre benzer çalışmalar iktidar iddiası olan her partinin genel merkezinde yürütülüyor. ‘Millet ittifakı’nın seçimleri kazanması halinde birlikte hareket edilen partilerin de kendi listelerini CHP ile paylaşmasının ve ortak karar alınmasının önemine vurgu yapılıyor.