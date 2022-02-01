Kılıçdaroğlu, Erdoğan imzalı belgeleri de açıklayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenerek, “Daha sana çok sürprizlerimiz olacak, senin imzan olan belgeleri de açıklayacağız” dedi.

Partimizin TBMM Grup Toplantısı https://t.co/8vEaDwUrNH — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 1, 2022

Kılıçdaroğlu, 26 Ocak’taki açıklamasında, bir ihalede 6 milyar liralık usulsüzlük yapıldığını, buna Erdoğan’ın imza attığını öne sürmüştü: “Belge yağıyor. Yolsuzluklar, israflar, peşkeşler… Bugün size bu belgelerden sadece bir tanesine şahit olmanız için davet ettim. Siz de görün yüzlercesi var. Bazıları bizzat Saray’daki şahıs tarafından imzalanmış”.

Erdoğan da Kılıçdaroğlu’na “Ben ihalelere imza atmam, yalancılığını ispat ettin” diye seslenerek “Ulaştırma bakanım gayet güzel bir şekilde ağzının payını verdi” demişti.

Kılıçdaroğlu: Daha çok sürprizlerimiz olacak

TBMM’de partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

”Bir video yayınladım ve sadece dosyayı okudum. O dosyanın altında benim imzam yoktur diye açıklama yapmaya başladılar.

3 Nisan 2018’de bir ihale yapılır. Firmanın özelliği, gerçek bir ihale olması, yarışmaya girmesi ve kazanması. İç finansmanı kendisi karşılayacak. Beşli çete kazanmaz. İhale iptal edilir. Yeniden ihaleye çıkılır. Bu ihale kamuya açık değildir. 21 B’ye göre, olağanüstü hallerde yapılan bir olay. Ortada deprem, savaş, yangın yok. Adrese teslim ihaleyi vermek. Beşli çeteden birisine ikram edilir. Arada 6 milyar fark var. Zaman geçmiş biliyorum. Önemli bir ayrıntı var. Beşli çete adına yurtdışından para isterler. Kredi anlaşmasının kefili, sorumlusu hazinedir. Kamu borç yönetimi raporu var. İhalenin adı, borç miktarı var. Bugünkü fiyatlarla 18 milyar civarında.

Erdoğan diyor ki, ‘Benim imzam yok’. Sen ihale komisyonunda değil, talimat makamındasın…

Erdoğan, dur bakalım; sana daha çok sürprizlerimiz olacak… Senin imzan olan belgeleri de açıklayacağız; hiç meraklanma. Bütün ayrıntıları arkadaşlarımız açıklayacak.

‘Senin imzan olan bütün belgeleri açıklayacağız’

Bunlar giderler beşli çete adına gider yurtdışından para isterler ve Hazine adına para istenir. Kağıda bakın borçlu olarak Hazine görünür. Erdoğan ilahe komisyonunda değil talimat veren makamdadır. Gerekli onayı resmi olarak veren Erdoğan’dır. Hazine’yi yükün altına sokuyorsun, beşli çeteye veriyorsun, hakkıyla kazananın da elinden alıyorsun.

Ben yolsuzluk belgesini açıklamayacağım. Arkadaşlara söyledim onlar açıklayacak. Senin imzan olan bütün belgeleri arkadaşlarımız açıklayacak. Senin yolsuzluğunu bildikleri için sana dediler ki, ‘Bak kızdırma bizi senin malvarlığını inceleriz’ dedi. Gıkı çıktı mı çıkmadı, diyemez, söyleyemez. Bunlar açıklanacak genel kurula kadar taşıyacağız.