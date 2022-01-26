Kılıçdaroğlu: Vatansever bürokratlar sarayın isteklerine direniyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bürokratlara çağrısının karşılık bulduğunu cumhurbaşkanlığı sarayında alınan kararlara ‘direnildiğini’ kaydetti. CHP lideri, söz konusu büroktarların kendisine yolsuzluk belgeleri yolladığını kaydetti.

Kılıçdaroğlu, ilki 16 Ekim 2021’de olmak üzere birkaç kez devlet memurlarına kanunlara aykırı emirlere uymamasını tavsiye etmişti. CHP lideri, iktidar geldiklerinde, mahkeme kararlarına uymayanları devlette tutmayacağını ifade etmişti.

Diken’e konuşan üst düzey bir bürokrat, çağrı sonrası bürokraside direnç geliştiğini belirtirken önemli bir iddiada bulunmuştu: “Bazı bürokratlar, dokunulmazlık için AKP’ye milletvekili olmak istediklerini iletti.”

Kılıçdaroğlu, bu akşam saat 10’da Twitter üzerinden önemli bir konuda bilgi vereceğini duyurmuştu.

CHP lideri saat 10’da bir video paylaşarak “Şahıs ve ailesine direnen vatansever bürokratları anlatmak istiyorum. Bir de bir ıslak imza ile hazineden 6 milyar TL’nin nasıl iç edildiğini… Hadi buyurun!” diye yazdı.

Kılıçdaroğlu videoda özetle şunları söyledi: “Biliyorsunuz bundan kısa bir süre önce devlete ve devleti oluşturan bürokratlarımıza seslendim. Biliyorsunuz bundan bir süre önce devlete ve devleti oluşturan bürokratlara seslendim. Çünkü devletle parti ayrı şeylerdir, partiler gelir gider, devlet ise bakidir ama Saray’daki önce AK Parti’yi zapturapt altına aldı sonra tüm kurucularını partiden attı, sonra partisini ailesine peşkeş çekti, en sonunda da devleti ailesinin isteklerine boyun eğdirdi. Ben de bürokratlara seslendim, seslendim çünkü nabız atıyor mu duymam gerekiyordu.

Bu devletin, bürokrasinin hala kalbi atıyor. Vatansever bürokratlar hala oradalar, vatanseverler bu saraylı ve ailesinin kanundışılığına suç mahiyetindeki isteklerine direniyorlar. Uzun zamandır işte bu yüzden konuşamadım. Belge yağıyor. Yolsuzluklar, israflar, peşkeşler… Bugün size bu belgelerden sadece bir tanesine şahit olmanız için davet ettim.

‘Tek bir imzayla 6 milyar lira çeteye peşkeş çekiliyor’

Siz de görün yüzlercesi var. Bazıları bizzat Saray’daki şahıs tarafından imzalanmış. Bir belgeyi anlatayım, 3 Nisan 2018, bir açık ihale yapılır, bu ihaleye 15 firma katılır. İhalenin bedeli 3 milyar 198 milyon 743 bin 127 lira. Ama kazanan firmaya bu ihale verilmez çünkü beşli çeteden değil. Bu nedenle ihale iptal edilir ve aynı iş yeniden ihaleye gelir. 21 Ağustos 2020’de ihale açılır. Aynı iş bu kez 3 milyar 200 milyona değil, 9 milyar 449 milyon 995 bin 834 liraya beşli çeteye peşkeş çekilir. Saray’daki şahıs ne için imza atıyor anladınız mı? Aradaki 6 milyarlık fark için. Tek bir imza ile 6 milyar lira çeteye peşkeş çekiliyor. Hazine’nin kasasını soyanlar doymamış, daha da çok para istemişler ve imzalamak zorunda kalmış.”

Kılıçdaroğlu’nun bahsettiği ihale Bursa Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi ihalesi. Bu ihale önce iptal edilmiş; sonra 3 katı bedelle ve pazarlık usulüyle Kalyon’a verilmişti. Daha sonra da Kalyon’un bu ihalede kamudan alacağı 9,5 milyar TL vergiden istisna tutulmuştu.

CHP lideri şöyle devam etti: “Aslında ben bugün size Saraylı ve ailesinin yaptığı bir yolsuzluğu daha anlatmak için gelmedim. Bunların yolsuzluğu artık sağır sultan için bile yeni değil. Ben bugün hala devletimizde vatanseverler var demek için, direnenler var demek için sizleri evime davet ettim ve bu vatanseverler yüzlerce belgeyi göndermeye devam ediyorlar. Devletin denetlemeyle görevli kurumlarının onur memurları da bu işleri incelemeyi bırakmış değiller. Tarihe not düşecek raporlarını hazırlamaya devam ediyorlar. Hiç merak etmeyin bu daha başlangıç. Hepsini açıklayacağız.

Ey şahıs, çok sürprizlerim var. Benim karşıma çıkamıyorsun ama duyduğum kadarıyla tam şu anda ekranlara çıkmışsın. Karşında oturan cesur gazetecilere sesleniyorum, bu belgeleri kendisine sorabilir misiniz? Neyse siz sormasanız da, bu devletin şerefli, onurlu bürokratları da halkımız da soruyor, soracaktır. Söyledim, yine söyleyeceğim, artık bu devletin onurlu bürokratlarının zamanı geliyor. Bu suçlara ortak olaranlara ise, tabii ki farklı bir muamele olacak.”