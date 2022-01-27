CHP’li vekiller: Bakanın çıktığı Habertürk yayınına bağlanmamıza izin verilmedi

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katıldığı Habertürk yayınına bağlanma taleplerinin reddedildiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 8 Ocak’ta Habertürk’te Fatih Altaylı’nın sunduğu ‘Teke Tek‘ isimli programa katılmıştı. Yayına Karaismailoğlu ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop bağlanmış Kılıçdaroğlu’na cevap vermişlerdi.

Karaismailoğlu, bu akşam 20.00’de Habertürk TV’de Mehmet Akif Ersoy’un sorularını yanıtladı.

Bakan Karaismailoğlu programda, dünkü Twitter paylaşımında Bandırma – Bursa – Yenişehir – Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi ihalesinde ‘tek bir imzayla 6 milyarın peşkeş çekildiğini’ anlatan CHP liderine yanıt verdi.

Başarır ve Özkoç, program devam ederken Twitter hesabı üzerinden program sunucusu Ersoy’un hesabını etiketleyerek şunları kaydetti: “Şu anda Haberturk TV yayınına bağlanarak bakanın ifadelerine cevap hakkımızı kullanmamıza izin verilmiyor! Genel başkanımız sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun programına her isteyeni bağladınız, tüm Türkiye şahit! Gerçeklerden bu kadar korkmayın! #HabertürkAdilOl”

Şu anda @HaberturkTV yayınına bağlanarak Bakan'ın ifadelerine cevap hakkımızı kullanmamıza izin verilmiyor!



Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun programına her isteyeni bağladınız, tüm Türkiye şahit!



Gerçeklerden bu kadar korkmayın!#HabertürkAdilOl @ersoyakif1 — Ali Mahir Başarır (@alimahir) January 27, 2022

Şu anda @HaberturkTV yayınına bağlanarak Bakan'ın ifadelerine cevap hakkımızı kullanmamıza izin verilmiyor!



Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun programına her isteyeni bağladınız, tüm Türkiye şahit!



Gerçeklerden bu kadar korkmayın!#HabertürkAdilOl @ersoyakif1 — Engin Özkoç (@enginozkoc) January 27, 2022

Program devam ederken sunucu Ersoy, vekilleri bağlamamasının sebebini ‘konunun muhattabı olmamaları’ olduğunu öne sürerken Başarır Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti: “Konuyu araştıran milletvekili benim! Size de ilettiğim üzere @ersoyakif1, sayın genel başkanın bu konuda doğru bilgileri aktarmak üzere görevlendirdiği milletvekili benim! Yani konunun doğrudan muhatabı benim! Yalanların arkasına saklanmayın, hala bekliyorum. #HabertürkAdilOl”

Konuyu araştıran Milletvekili benim!

Size de ilettiğim üzere @ersoyakif1, Sayın Genel Başkan'ın bu konuda doğru bilgileri aktarmak üzere görevlendirdiği Milletvekili benim!

Yani konunun doğrudan muhatabı benim!



Yalanların arkasına saklanmayın, hala bekliyorum.#HabertürkAdilOl pic.twitter.com/ifgBSxTlDn — Ali Mahir Başarır (@alimahir) January 27, 2022

Daha sonra Ersoy, Twitter hesabından yazılı açıklama yayınlayarak programda söylediklerini tekrar etti. Başarır’ın ‘konunun doğrudan muhatabının kendisi olduğunu’ ifade ettiği açıklamasına yanıt vermedi.