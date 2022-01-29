Erdoğan yolsuzluk tartışmasına ‘kibarca’ dahil oldu: Bakanım ağzının payını verdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun ihalede yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin “Ulaştırma bakanım gayet güzel bir şekilde ağzının payını verdi” dedi.

İki gün önce Kılıçdaroğlu, yayınladığı videoda bir süre önce bürokratlara yaptığı çağrının ardından kendisine belge yağdığını söylemiş ve gelen belgelerden birine dayanarak bir ihalede 6 milyar liralık yolsuzluk yapıldığını öne sürmüştü.

Kılıçdaroğlu’nun bahsettiği ihalenin Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli yüksek standartlı demiryolu projesi olduğu ortaya çıkmıştı. İhale, muhalefet tarafından ‘beşli çete’ olarak adlandırılan gruptaki Kalyon İnşaat tarafından alınmıştı.

Konuyla ilgili Habertürk’e çıkan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bu iddiaları ‘öyle bir belge yok’ diyerek reddetmiş ama konuyla ilgili programa bağlanmak isteyen CHP’lilere de izin verilmemişti.

Ancak aynı kanalda Kılıçdaroğlu’nun katıldığı programa Karaismailoğlu ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop bağlanarak cevap haklarını kullanmışlardı.

Erdoğan: Kendine göre taktik yapmış

Giresun’da bir açılışa katılan Erdoğan, çoğu konuşmasında yaptığı gibi Kılıçdaroğlu’nu ‘boş geçmedi’. “Öyle bir ana muhalefet var ki yalandan geçilmiyor” diyen Erdoğan, yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak “Geçen akşam Ulaştırma Bakanım gayet güzel bir şekilde ağzının payını verdi” dedi.

Erdoğan, “Saat 22:00’de ben televizyona çıkacağım, kendine göre taktik yapıyor. Bir YouTube’u var, güya cumhurbaşkanını susturacak. Seviyesine inme diyorsunuz, seviyesi yok ki seviyesine inelim” diye konuştu.