Kılıçdaroğlu’nun belgesi: Cumhurbaşkanlığı oluruyla yurt dışı finansmanı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 26 Ocak’ta sosyal medya hesabından duyurduğu, Bursa Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi ihalesine ilişkin belge basın mensuplarıyla paylaşıldı. Belgede projenin uygulamasının dış finansmanla sağlanmasına ilişkin ‘cumhurbaşkanlığı oluru’ ibaresi yer alıyor.

Kılıçdaroğlu, 26 Ocak’ta Twitter hesabı üzerinden paylaştığı videoda, “Şahıs ve ailesine direnen vatansever bürokratları anlatmak istiyorum. Bir de bir ıslak imza ile hazineden 6 milyar TL’nin nasıl iç edildiğini… Hadi buyurun!” diyerek ellerine ulaşan belgeyi kamuoyuyla paylaşmıştı.

CHP lideri, 3 Nisan 2018’de düzenlenen ihaleye 15 şirketin katıldığını ve 3 milyar 198 milyon 743 bin 127 lira olduğunu ve ihalenin kazanan firmaya verilmediğini belirtmişti. 21 Ağustos 2020’de tekrar ihaleye çıkan projenin bu kez 9 milyar 449 milyon 995 bin 834 liraya, CHP’nin ‘beşli çete’ olarak adlandırdığı şirketlerden Kalyon’a verildiğini duyurmuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı bir televizyon programında, “Öyle bir belge yok” ifadesini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise 30 Ocak’ta Trabzon’da toplu açılış törenindeki konuşmasında şunları söylemişti: “Geçen akşam çıkmış benim TV programımın olduğu saatte o da açıklama yapıyor. Bu açıklamayı yaparken yine bir yalan, ihale yapmışız ve müteahhit firmalara burayı üç kat fazla rakamla verdiğimizi söylüyor. Bir kağıt gösteriyor, altında güya benim imzam var. Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin. Ulaştırma Bakanı’ma dedim ki dersini ver. Ertesi akşam Adil Bey çıktı buna güzel bir ders verdi.”

CHP basın bürosu, söz konusu belgeyi bugün basın mensuplarıyla paylaştı. Belgede, şu ifadeler yer alıyor: “Projenin altyapı yatırımları genel müdürlüğünce dış finansman sağlanarak yürütülmesi planlanmıştır. Bu kapsamda 17.03.2020 tarihli cumhurbaşkanlığı oluruyla yatırım programında gerekli revizyon işlemleri tamamlanmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığınca yetki verilmesi sonrasında Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce ihale edilecektir.”

Partisinin bugünkü grup toplantısında konuşan CHP lideri, ihale için, “Önemli bir ayrıntı var. Beşli çete adına yurtdışından para isterler. Kredi anlaşmasının kefili, sorumlusu hazinedir. Kamu borç yönetimi raporu var. İhalenin adı, borç miktarı var. Bugünkü fiyatlarla 18 milyar civarında” diyerek belgedeki yurt dışı finansman bölümüne işaret etti.