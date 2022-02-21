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Yaramazlara biraz batar!

Uber’in İstanbul’daki XL hizmeti tekrar başladı

Telefon uygulaması aracılığıyla taksi hizmeti veren Uber, İstanbul’da sekiz yolcu kapasiteli siyah taksileriyle tekrar hizmete başladığını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

İstanbul’da 2014’te çalışmaya başlayan Uber’in telefon uygulaması 5 milyona yakın kişi tarafından kullanılmaya başlayınca, taksiciler 2018’de ‘haksız rekabet’ davası açmıştı. Bu süreçte Uber araçları ticari taksi şoförlerinin saldırılarına maruz kalmış, bakanlık taksicilerin yanında durarak Uber’e karşı özel düzenleme bile getirmişti. Dava sonucu 2019’da Uber’e erişim engellenmişti.


Üst mahkemeyse Uber’in sarı taksi uygulamasının haksız rekabet yaratmadığını, sadece daha geniş araçlarla hizmet veren XL hizmetinin bunu yaptığını belirterek, erişim engelinin kaldırılmasına karar vermişti. Böylece Uber’in sarı taksi hizmeti vermesinin önü açılmıştı.

Uber Türkiye’nin bugünkü duyurusundaysa siyah taksilerin de tekrar çalışmaya başladığı bildirildi.

Uygulama sayfasındaki bilgilere göre Uber, yolculuk başına asgari 22,10 lira ücret alacak. Açılış 8,50 lira, kilometre başına ücretse 5,27 lira belirlendi. Tünel ve köprü geçişlerinin de fiyata yansıyacağı belirtildi.

Duyuruda XL uygulamasıyla ilgili yargı sürecinin hangi aşamada olduğundan bahsedilmedi.

Uber Türkiye’nin paylaşımı şöyle:

Uber’e erişim engeli resmen kaldırıldı: Tüm İstanbullulara tekrar merhaba!

Uber’e erişim engeli kalktı: Sarı taksi faaliyetlerine devam edebilecek

Uber’e erişim engellendi

Taksicilerin Uber davası: Bilirkişi ‘haksız rekabet’ tespiti yaptı

UBER İstanbul’daki XL faaliyetini durdurdu

UBER davası yeniden bilirkişiye gitti: İlk raporda gerekçeler yazılmamış

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