‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Üç buçuk yıl ceza alan Demirtaş’ın istinaf talebine ret

HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş’a ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten verilen üç yıl altı aylık hapis cezasının istinaf talebi reddedildi.
Demirtaş hakkında 2015’te Atatürk Havalimanı’nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu hakkındaki konuşması nedeniyle Mart 2021’de hapis cezası verilmişti. Karar, Demirtaş’ın avukatları tarafından istinaf mahkemesine taşınmıştı.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi, avukatların başvurusunu karara bağladı. İstinaf mahkemesi, yeniden yargılama başvurusunu reddetti.
Oy çokluğuyla 7 Şubat’ta alınan kararda, yerel mahkemenin yargılamasında usul ve esas yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı, delil ve işlemlerde eksiklik olmadığı ve avukatın sunduğu nedenlerin yerinde görülmediği kaydedildi.
Kararın Yargıtay’da temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.
Üye hakimin muhalefet şerhinde, yerel mahkemenin eksik kovuşturma yaptığı ve yetersiz gerekçe yazdığı kaydedildi.