12 yıl önce kaybolan köpeğine kavuştu

ABD’nin California eyaletinde, bir köpek kaybolduktan 12 yıl sonra sahibine kavuştu.

Fotoğraf: San Joaquin Polisi

‘Zoey’ adlı köpeğin Stockton yakınlarında bir araçtan atıldığını görenler polise haber verdi. Yaşlı ve hasta köpeğin üzerinceki çip incelenince 2010’dan beri kayıp olduğu anlaşıldı. Bulunduğu yer kaybolduğu noktaya 100 kilometre mesafedeydi.

San Joaquin bölgesinin polis birimi, Zoey’ye mikroçip takan firmanın onu 2015 yılında ‘ölen’ köpeklerin listesine alındığını açıkladı.

Açıklamada, hala çipte kayıtlı cep telefonunu kullanan sahibi Michelle’e köpeğinin bulunduğu haber verilince çok şaşırdığı ve sevindiği belirtildi.

Zoey’nin 2010 yılında yaşadıkları Lafayette’teki evlerinin yakınlarında kaybolduğunu belirten Michelle şunları söyledi: “Onu ve ikizini altı aylıkken almıştık. Altı ay bizimle yaşadıktan sonra kayboldu. 20 dakikalığına bir dükkana girdim ve çıktığımda yoktu. Yıllar sonra hiç beklemediğim bir şeydi bulunması. Telefonda bulunduğunu duyunca inanamadım. Hepimize sürpriz oldu. Ömrünün kalan kısmını bizim yanımızda, sağlıklı ve konforlu bir şekilde bulunması için elimizden geleni yapacağız.”