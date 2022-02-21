Kılıçdaroğlu, MHP’nin gönderdiği kandilleri paylaştı: Hoş bir hatıra

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik faturasını ödemeyeceğini duyurması üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla MHP’lilerin kendisine yolladığı kandilleri videoya çekip tiye aldı: “Hoş bir hatıra olarak müzemizde yerini alacak, Bahçeli kandilleri olarak.”

Görsel: Twitter

Yeni yıl itibariyle elektrik faturalarında kademeli tarifeye geçilmişti. Buna göre, aylık 150 kilovatsaate kadar kullanım yüzde 50, üstü ise yüzde 127 zamlı tarifeden hesaplanmaya başlamıştı. Şubattan itibaren 150 kilovatsaatlik sınır 210’a yükseltilmişti.

CHP lideri, 9 Şubat’ta zamlar geri çekilene kadar faturasını ödemeyeceğini duyurmuştu. Bunun üzerine Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun faturasını ödememesi halinde elektriğinin kesilmesi gerektiğini ifade ederek, il teşkilatlarına kendisine birer kandil göndermesi için talimat vermişti.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden kendisine gönderilen kandilleri çektiği bir video paylaşarak şunları kaydetti: “Sevgili halkım merhaba. Burası genel merkezimizdeki makam odamın hemen yanında bulunan küçük kütüphanemiz. Biliyorsunuz elektrik faturalarını ödeyemeyen milyonlar için kendi şahsi faturamı ödememe protestomu başlatmıştım. Amacım ödeyemeyenlerin sesi olabilmektir. Beni elektriğimi kesmekle tehdit ediyorlar, ‘Donacaksın diyorlar, karanlıkta kalacaksın’ diyorlar. Bunlar beyhude çabalar. Her şeyi göze alarak yola çıktım.

Bu arada Bahçeli, AKP sözcülerinden daha ateşli bir beşli çete savunucusu olup, çıkıverdi. ‘Halkımız bu faturalardan acı çekiyor’ dedik diye, tüm MHP teşkilatlarına kandil göndertiyor. Bakın, gelenlerin hepsi kütüphanemizdeki masada. Koca MHP’yi ne hale getirdi, çok yazık. Halk acı içinde, Bahçeli beşli çete savunusunda. Bahçeli, beşli çetenin karlarına savunadursun, bu iş nereye kadar gidecekse gitsin. İşte tam oraya kadar gideceğim ve zamlar geri çekilecek. Bu kandiller de hoş bir hatıra olarak müzemizde yerini alacak, Bahçeli kandilleri olarak.”