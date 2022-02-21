İnflamatuvar bağırsak hastalarına özel mobil uygulama: Temel bilgiler, sıkça sorulan sorular, özel videolar



Temelde ülseratif kolit ve Crohn olmak üzere iki farklı hastalığı kapsayan inflamatuvar bağırsak hastalarına özel, ilk Türkçe mobil uygulama ‘İBH Kontrolümde‘, İnflamatuvar Barsak Hastalıkları Derneği tarafından hayata geçirildi.

Fotoğraf: İnflamatuvar Barsak Hastalıkları Derneği

İnflamatuvar bağırsak hastalıkları (İBH) tüm sindirim sistemini etkileyen, neden olduğu net bilinmeyen, iyilik ve alevlenme dönemleriyle seyreden, bağırsak dışı bulgulara yol açabilen kronik sistemik bir hastalık.

‘En yakın tuvaleti bul’ özelliği var

AppStore ve Google PlayStore’dan ulaşılabilen uygulama, hasta ve hasta yakınlarının merak ettiği temel bilgilere doğru ve kolay ulaşabilecekleri bir platform. Hastalık hakkında bilimsel bilgiler, sıkça sorulan sorular, özel video ve podcastler yer alıyor. Ayrıca İBH hastalarının hayat kalitelerini düşüren acil tuvalet ihtiyacını karşılayabilmek için ‘en yakın tuvaleti bul’ özelliği bulunuyor.

İBH temelde ülseratif kolit ve Crohn hastalığından oluşuyor. Karın ağrısı, ishal veya kabızlık, ateş, bağırsak dışı tutulumu ilgilendiren bulgular (ciltte yara, eklem tutulumu, karaciğer safra yolları tutulumu, göz tutulumu gibi) ortak özellikleri. Ülseratif kolitte daha çok kanlı ishal olurken, Crohn hastalığında kabızlık veya sulu ishal, şişkinlik gibi semptomlar ön planda olabiliyor.

Her yaşta görülebiliyor

İnflamatuvar Barsak Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Filiz Akyüz şu bilgileri paylaştı: “İBH, tüm dünyada görülmekle birlikte en sık görüldüğü bölgeler Kuzey Amerika, Birleşik Krallık ve Kuzey Avrupa bölgeleridir. Yıllar geçtikçe farklı bölgelerde hastalığın görülme sıklığı artış gösteriyor. İki hastalığın da kadın/erkek cinsiyette görülme sıklığı benziyor. Ülseratif kolit ve Crohn hastalığı birden fazla genin ortak etkisiyle ortaya çıkan hastalıklardır. Bu nedenle aile öyküsü bu hastalıkta bir risk faktörü. Pediatrik ve geriatrik yaş grupları da dahil olmak üzere her yaşta görülebiliyor. İBH genellikle 60 yaşından önce başlıyor.”