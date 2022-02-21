HES’i işleten şirket Tortum Şelalesi’nin suyunu kesti

Şelale’nin ‘can suyu’nu kesen Mila Enerji, Devlet Su İşleri (DSİ) dahil kurumlara gönderdiği yazıda şunları kaydetti: “Tortum HES tesisimizin sanat yapıları, su alma, iletim kanalı ve tüneli, can suyunun ve ulaşım yollarında oluşan uzun ve süreli bakımsızlık nedeniyle meydana gelen tahribatların onarılması için yıkılan bozulan yerlerin eski haline getirilmesi gibi birtakım çalışmalar planlanmaktadır. Yukarıda bahsi geçen planlamış olduğumuz çalışmalarda tesisin mevcut yapısında onarıma yönelik çalışmalar yapılacak olup, ilave bir iş yapılmayacaktır.”

Şelalenin eski hali.

HES işletimi sırasında dere yatağına bırakılması öngörülen su miktarına ‘can suyu’ adı veriliyor. ‘Su Kullanım Hakkına Dair Yönetmelik’ gereğince, HES kuran şirketler, ‘doğal hayatın idamesini sağlayacak miktarda’ suyu dere yatağına bırakmakla yükümlü.

WWF Türkiye’nin aktardığına göre yönetmelikte, dere yatağına bırakılacak ‘can suyu’ miktarı, ‘HES projesine esas alınan derenin son on yıllık ortalama akışının en az yüzde 10’u’ olarak belirtiliyor. Çevresel etki değerlendirme (ÇED) sürecinde bu miktarın artırılıp artırılmaması gerektiği ise şirketlerin insiyatifine bırakılıyor.