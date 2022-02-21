Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: İpin ucu kaçtı

MESUDE ERŞAN

Hacettepe Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Hiçbir dönemde aşı ve bilim karşıtları bu kadar rahat hareket edip dediklerini yaptırmamıştır” dedi. Ceyhan, Covid-19 salgınının yönetiminde ‘ipin ucunu kaçırıldığını’ da dile getirdi.

Fotoğraf: Reuters

Vaka sayıları azalmaya başladığında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve bilim kurulu üyelerinin, “Biz sonuna geldik, şu tarihte bitiyor, zor kısmını atlattık” dediğini hatırlatan Ceyhan, şöyle devam etti: “Ama hiç öyle olmadı. Hep bedelini ağır ödedik. Salgın böyle yönetilmez. ‘Biraz da önlemleri gevşeteyim, işyerleri açık dursun, ticaret canlansın’ dediğinizde, salgın kontrolü olmayan bir canavara dönüşüyor. ‘Gevşeteyim’ deyince, istediğiniz kadar gevşemiyor. İpin kontrolünü kaçırabiliyorsunuz. Şimdiye kadar beş dalga yaşadık. Beşinde de salgın düz bir çizgide değil, dalgalar halinde, inişli-çıkışlıydı. Bir taraftan salgını kontrol altına almaya çalışırken, diğer yandan ekonomiyi, sosyal hayatı canlı tutmak kolay değil.”

Ceyhan bazı bilim kurulu üyelerinin açıklamalarını doğru bulmadığını kaydetti: “Bilim insanına, ‘Şu tarihte salgın bitiyor, Omicron da şöyle iyidir’ gibi açıklamalarda bulunmak yakışmaz. Devlet farklı konuşsa bile bilim insanı, bilimsel doğruları söylemek zorundadır. Her gün 200-300 kişinin öldüğü bir pandemide, ‘Evcilleşti’ diye açıklama yapan biri topluma iyi yönde hizmet etmiyordur.”

‘En kötü senaryoya hazırlanmalıyız‘

Profesör, Bakan Koca’nın maske zorunluluğunun değerlendirileceği yönündeki açıklamasıyla ilgili de şunları söyledi: “Devlet tarafından, ‘Bütün tedbirleri kaldırdık’a yakın şeyler söylendi. Ölümleri ve hastane yatışlarını bir kayıp diye görmüyorsanız bu açıklamaları yaparsınız. Salgın yönetiminde, aşı ve bilim karşıtlarının hoşlarına gitmeyecek şeyleri yapmama eğilimi hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Maske takanların sayısı azaldı, aşılama durdu. Böyle gevşeme kararları alındıkça, aşı da devreden çıkacaktır.

Kaldı ki aşılar maalesef belli bir süre koruyor. Aşılananlar da aşıya bağlı bağışıklığını bir süre sonra kaybedecek. Bir süre sonra, yeni bir mutasyon ortaya çıkarsa korunmasız bir şekilde ortada kalacağız. En kötü senaryoyu düşünüp, ona göre tedbir almak zorundayız. ‘Ben tedbirleri kaldırıyorum’ denmez, denilmemesi gerekir.”

‘Aşı karşıtları kötü niyetli ve bundan kazanç sağlıyor‘

Yaklaşık 30 senedir aşı karşıtlarıyla uğraştığını vurgulayan Ceyhan, bu kişilerin çocukların da aşılanmasına karşı olduğuna dikkat çekti. Aşı karşıtlarına verilen tavizlerle, aşısız bırakılan çocuk sayısında her yıl büyük artışlar yaşandığını belirten Ceyhan, şunları ifade etti: “Bunlara taviz vere vere 2011’de 153 kaydedilmiş aşı reddi varken, sayı 2017’de 40 bine kadar çıktı. 2017’den sonra bakanlık herhangi bir veri de yayınlamadı. Aşı karşıtı ile kararsızını ayırt etmek lazım. Aşı kararsızlarını aydınlatıp onlara doğru bilgiyi vermek devletin ve bizlerin görevi. Ama aşı karşıtları kötü niyetli, bir kısmı bundan değişik yollardan kazanç sağlıyor. O yüzden kanuna, bilime aykırı ve yalan ifadelerle saldırıyorlar. ”

Ceyhan, Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle Ankara’daki bütün çocuk servislerinin dolu olduğunu, ağır vakalar da bulunduğunu aktardı: “Ankara’da çok ciddi yer sorunu var. Covid servislerini artırabildiğimiz kadar artırdık. Vaka sayısı çok fazla, yetmiyor. Yoğun bakım yatakları da dolu. Omicron diğer varyantlarla kıyaslandığında, çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunanlarda çok ciddi ve ağır hastalık yapıyor. Bunun için gelişmiş ülkeler 5-11 yaş çocukları aşılıyor. 0-5 yaşa aşı için karar bekleniyor.”