Olimpiyat oyunlarında kayakçının penisi dondu

Pekin Kış Olimpiyat Oyunları’nda kayak krosta madalya için mücadele eden Finlandiyalı sporcunun penisi dondu.
Kayak kros erkekler 50 kilometre toplu çıkışta, yarış 30 kilometreye kısaltıldı ancak bu Remi Lindholm isimli sporcunun yarış sonunda ‘hassas bölgesi’nin donmasına engel olamadı.
Lindholm penisinin donmasına neden olan buz gibi rüzgarlarda parkuru 1 saat 16 dakikanın altında tamamladı.
Yarışın sonunda ısı bandının yardımına koştuğu sporcu, “Vücudumun hangi bölgesinin donduğunu tahmin edebilirsiniz. Katıldığım kötü yarışlardan biriydi” dedi. Lindholm, uzuvları ısınmaya başladığında dayanılmaz bir acı hissettiğini de sözlerine ekledi.
Organizatörlerin don ısırması (soğuk yanığı) endişesiyle bir saat erteleyip 20 kilometre kısalttığı yarışta sporcuların giydiği ince giysiler ve yüzleriyle kulaklarını korumak için kullandığı bantlar soğuğu kesmedi.
Benzer bir durum geçen yıl Finlandiya’daki kayak kros yarışları sırasında da yaşanmıştı.