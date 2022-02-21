Konutta göstergeler tepetaklak: Satmak isteyen de satabilen de azaldı

Konut arzındaki sıkıntı ve kur kriziyle birlikte uçuşa geçen konut piyasasında göstergelerde ciddi düşüş var.

Ocak ayında satılık ilan sayısı yüzde 8,5, satılan konut sayısıysa yarı yarıya azaldı.

Veriler, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ile Sahibinden.com tarafından hazırlanan rapordan.

Araştırmaya göre aralık ayında konut piyasasında başlayan gerileme ocakta daha belirgin gözüküyor.

Ocakta satılık ilan sayısı 688 binden 629 bine inerken, satılan konut sayısı da 87 binden 42 bine düşmüş.

Raporda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası’nı eylül ayında faiz indirimlerine zorlamaya başlaması sonrası çıkan kur krizinin etkileri de oldukça belirgin.

Eylülden beri satılık konut ilan sayısında toplam düşüş yüzde 22,1 olurken, ilan sayısı da 808 binden 629’a gerilemiş.

Kaynak: Betam, sahibinden.com

Fiyat artışları yavaşlasa da sürüyor

Verilere göre aralıkta 32 puan olan aylık fiyat artış hızı ocakta 18 puana düşmesine rağmen satılık konut fiyatlarındaki yıllık artış oranı yüzde 109,1.

Geçen yılın aynı döneminde 3.584 TL olan Türkiye geneli ortalama satılık konut ilan metrekare fiyatıysa şu an 7 bin 469 TL’de.

Satılık konutlarda yıllık artış ocak ayı itibarıyla İstanbul’da yüzde 127,5, Ankara’da yüzde 97,1, İzmir’de yüzde 94.

Kaynak: Betam, sahibinden.com

Satılık konut metrekare fiyatlarında en hızlı artışın görülen illerse sırasıyla Mersin, İstanbul, Aydın, Diyarbakır ve Muğla.