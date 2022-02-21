Prof. Naci Görür: Şarköy’deki deprem uyarıcı

Prof. Dr. Naci Görür’e göre Şarköy açıklarında dün meydana gelen deprem ‘uyarıcı’ nitelikte.

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi açıklarında 23:20 sıralarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Çevre ilçelerde de hissedilen deprem can ya da mal kaybına yol açmadı.

Ancak deprem, senelerdir gündemdeki Marmara depremini akıllara getirdi.

Marmara fay zonundaki depremin Tekirdağ koluyla ilişkili olduğunu belirten jeoloji profesörü Naci Görür, “Bu kol üzerinde zaman zaman bu büyüklüğe varan depremlere gaz çıkışları da neden olabiliyor. Konumu gereği bu deprem uyarıcı” dedi.

Arkadaşlar, biraz önce Tekirdağ-Güzelköy açıklarında 4,2’lik bir deprem meydana geldi. Deprem Marmara Fay zonunda ve Muhtemelen Tekirdağ kolu ile ilişkili. Bu kol üzerinde zaman zaman bu büyüklüğe varan depremlere gaz çıkışları da neden olabiliyor. Konumu gereği bu deprem uyarıcı pic.twitter.com/q389NwwEAz — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) February 20, 2022

Prof. Tüysüz: Bölge hassas

Bölgenin hassas olduğunu dile getiren Prof. Dr. Okan Tüysüz de “Marmara büyük bir deprem beklentisi olan bir bölgedir. Fay hattına yakın oturanların hazırlıklı olmaları lazım” dedi.

NTV’ye konuşan Tüysüz, meydana gelen tüm depremlerin uyarıcı olduğunu belirtti: “Kendi başına hasar yaratma özelliği olmasa da fayın aktif olduğunu söylemesi açısından önemli”.