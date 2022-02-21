Gezi/çArşı davası: Kavala’nın tutukluluğu devam; dosyalar ayrıldı

Sivil toplum ve insan hakları aktivisti Osman Kavala’nın 1574 gündür tutuklu bulunduğu Gezi/çArşı davasının beşinci duruşması bugün yapıldı. Mahkeme, Kavala’nın tutukluluk halinin devamına, dosyalarına ayrılmasına karar verdi.

Fotoğraf: Twitter/P24DavaTakip

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanıklardan Mücella Yapıcı, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Çiğdem Mater katıldı. Gezi davasıyla birleştirilen çArşı davasından bazı sanıklar ve avukatları da salonda.

Mater, savunmasında şunları söyledi: “İddianamede toplam 43 defa adım geçiyor. 10’dan fazla kısımda aynı şeyler yazılmış. Kes kopyala şekilde hazırlanmış bir iddianame. Bunca insanın yargılandığı bir davada en azında daha özen gösterilmeliydi iddianameye.

Film çekmek suretiyle Türkiye Cumhuriyeti hükümetini devirmek suçunu işlediğim iddia ediliyor. Kaldı ki bu film çekilmemiş bile. Böyle bir film yapmış olabilirdim. Ve bu filmin konuşulacağı yer mahkemeler değil sinema salonları olurdu. Zira film yapmak suç değildir.”

Çiğdem Mater’in avukatı Hürrem Sönmez de şöyle konuştu: “İddianamede iddia edilen filmin müvekkil tarafından çekilmediğini zaten daha evvel de 30’uncu ACM’de yapılan yargılamada anlatmıştık. Burada da müvekkil tekrar anlattı. Bu aşamada başka bir diyeceğimiz yok.”

‘Dosyalar ayrılsın’

Ç çArşı davası sanıklarından Cem Yakışkan’ın avukatı Ersan Şen, “Birleştirilen dosyaların tekrar ayrılması mümkündür” diyerek dosyaların ayrılmasını talep etti.

Çarşı davası avukatlarından Yıldız İmrek, “Aralarında fiili bağlantı bulunmayan dosyaların birleştirilerek devam etmesi doğru değil. Bu nedenle tefrik talep ediyorum” diye konuştu.

Osman Kavala’nın avukatı Köksal Bayraktar, “Bu davaların birleştirilme sebebi, Gezi davasında sanık olan kişilerin durumunu belirsizleştirmek ve Osman Kavala’nın tutukluluk halini uzatmaktır” dedi.

Osman Kavala’nın avukatlarından Deniz Tolga Aytöre, “Burada amaç tutukluluğun sürdürülmesi. Bu iddianame mahkemeler okusun diye yazılmamış, siyasiler okusun diye yazılmış” diye ekledi.

Duruşma savcısı, dosyada tutuklu sanık bulunması ve gelinen aşama itibarıyla çArşı davası sanıklarının dosyasının ayrılmasını istedi.

Savcı ayrıca Gezi davası sanıkları hakkındaki mütalaasını hazırlamak üzere dosyanın tarafına tevdi edilmesini, Kavala’nın da tutukluluk halinin devamını talep etti.

Tahliye yok

Mahkeme, ‘son değerlendirmeden bu yana hukuki durumda bir değişiklik olmaması, isnat edilen suçun vasıf ve niteliği, yargılamanın geldiği aşama, dosyadaki HTS kayıtları, baz bilgileri ve dijital materyaller üzerinde yapılan inceleme ve adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı’ gerekçeleriyle Kavala’nın tutukluluğunun devamına hükmetti.

Mahkeme, Kavala’nın avukatının heyetin davadan çekilmesi talebini, ‘yargılamayı uzatmak amacı taşıdığı’ gerekçesiyle reddetti.

‘Dosyada tutuklu sanık bulunması, diğer sanık savunmalarının tamamlanmış olması, Yargıtay ilamında araştırılması istenen hususların henüz tamamlanmamış olması’ gerekçeleriyle çArşı dosyasının ayrılmasına da karar verildi.

Bir sonraki duruşma 21 Mart günü saat 10:00’da yapılacak.