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Yaramazlara biraz batar!

Osman Kavala’ya insan hakları ödülü

Tutuklu insan hakları aktivisti Osman Kavala Almanya’da 2022 Tonhalle Düsseldorf İnsan Hakları Ödülü’ne layık görüldü.

Görsel: Ateş Alpar

Ödülü veren Almanya‘nın müzik kurumlarından Düsseldorf Tonhalle’nin açıklamasında Anadolu Kültür Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Kavala’nın Türkiye’deki kültür girişimlerini ulusal ve uluslararası işbirlikleriyle desteklediği vurgulandı.


Düsseldorf Senfoni Orkestrası Başşefi Adam Fischer, Kavala’nın durumunun Türkiye’de ‘siyasetin yargı üzerindeki etkisini ortaya koyan sarsıcı bir örnek’ olduğunu söyledi: “Açıkça burada insan ve vatandaşlık haklarını savunan bir insan cezalandırılıyor ve susturuluyor.”

Tonhalle Düsseldorf’un verdiği insan hakları ödülünün maddi değeri 10 bin avro (yaklaşık 160 bin TL). Ödül töreninin 19 Mart’ta Düsseldorf kentinde bir konser eşliğinde yapılması planlanıyor.

Ödülü Kavala’nın gıyabında Yeşiller Partisi’nden Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir alacak. Tonhalle Düsseldorf İnsan Hakları Ödülü’nü daha önceki yıllarda Sınır Tanımayan Doktorlar ve iklim krizi hareketi ‘Fridays For Future’ gibi uluslararası sivil toplum kuruluşları da almıştı.

Kavala, 18 Şubat 2022 itibariyle 1571 gündür tutuklu.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Gezi eylemlerinden itibaren ‘Türkiye’nin Soros’u’ diye hedef gösterdiği Kavala, 17 Ekim 2017’de gözaltına alınıp 1 Kasım’da tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.

Kavala, ‘casusluk’, çArşı ve Gezi davalarının birleştirilmesiyle oluşturulan ‘torba dava’da en son 17 Ocak’ta hakim karşısına çıkmış ve tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

Avrupa Konseyi, AİHM’in ihlal kararına rağmen Kavala’yı serbest bırakmayan Türkiye’ye karşı yaptırım prosedürü kararını hatırlatarak 19 Ocak 2022’ye kadar görüşünü iletmesi için süre vermişti.

Avrupa Konseyi’nin siyasi organı bakanlar komitesi, 2 Şubat’taki toplantıda Kavala’nın AİHM kararına rağmen serbest bırakılmaması nedeniyle Türkiye aleyhine aralık ayı başında başlattığı ‘ihlal prosedürü’nün ikinci aşamasını oylamaya sundu. Oturumda dosyanın AİHM’e havale edilmesine dair ara karar oy çokluğuyla kabul edildi.

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