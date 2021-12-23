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Yaramazlara biraz batar!

Aylık inceleme: Kavala’ya yine tahliye yok

Birleştirilen Gezi ve çArşı davalarının sanığı sivil toplum ve insan hakları aktivisti işadamı Osman Kavala’nın aylık tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Gezi eylemlerinden itibaren ‘Türkiye’nin Soros’u’ diye hedef gösterdiği Kavala, 17 Ekim 2017’de gözaltına alınıp 1 Kasım’da tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.


1514 gündür tutuklu olan Kavala, ‘casusluk’, çArşı ve Gezi davalarının birleştirilmesiyle oluşturulan ‘torba dava’da en son 26 Kasım’da hakim karşısına çıkmış ve tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

Son olarak, Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) ihlal kararına rağmen iş insanı Osman Kavala’yı serbest bırakmayan Türkiye’ye karşı yaptırım prosedürü kararını hatırlatarak, 19 Ocak 2022’ye kadar görüşünü iletmesi için süre vermişti.

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