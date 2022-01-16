Kavala: Beni mahkeme beraat ettirdi ama ‘onun’ kafasında beraat etmedim

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’in ziyaret ettiği tutuklu iş insanı Osman Kavala, “Beni mahkeme beraat ettirdi ama ‘onun’ kafasında beraat etmediğim için bana aynı delillerle yeni bir dava açıldı” dedi.

Fotoğraf: osmankavala.org

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Gezi eylemlerinden itibaren ‘Türkiye’nin Soros’u’ diye hedef gösterdiği Kavala, 17 Ekim 2017’de gözaltına alınıp 1 Kasım’da tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.

1538 gündür tutuklu olan Kavala, ‘casusluk’, çArşı ve Gezi davalarının birleştirilmesiyle oluşturulan ‘torba dava’da en son 26 Kasım’da hakim karşısına çıkmış ve tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

Son olarak, Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) ihlal kararına rağmen iş insanı Osman Kavala’yı serbest bırakmayan Türkiye’ye karşı yaptırım prosedürü kararını hatırlatarak, 19 Ocak 2022’ye kadar görüşünü iletmesi için süre vermişti.

Yarın hakim karşısına çıkacak olan Kavala, Özel’e şunları söyledi: “Beni mahkeme beraat ettirdi ama ‘onun’ kafasında beraat etmediğim için bana aynı delillerle yeni bir dava açıldı. İddianamede, ‘Henri Barkey ile yoğun irtibatı var, bu da casus olduğunun kanıtıdır’ deniyor. Ama ‘Barkey üst düzey ve yetenekli bir casus olduğu için bu irtibatı somutlaştıramadık’ deniyor. İki yerde somutlaştırılmış. Biri, benim büromun çatısında bir baz istasyonu var, Barkey de aynı gün aynı saat aralığında aynı baz istasyonundan yararlanmış. Ben büromdayım, o da muhtemelen İstiklal Caddesi’nde yürüyor. İstiklal caddesinden geçenler benim büromun çatısındaki baz istasyonundan yararlanır. Buna yoğun irtibat deniyor.

Bir diğeri de darbe sonrası Türkiye’yi kimlerin yöneteceğini belirlemek için yurtdışında toplantı yaptılar deniyor. Aynı iddianamede onun Almanya’da, benim Fransa’da ayrı ülkelerde olduğumuz da yazıyor ama buna da irtibat demişler. Avrupa Konseyi, yaptırım uygularsa bu Türkiye açısından çok vahim olacak. Türkiye’nin kurucusu olduğu bir konsey tarafından cezalandırılmasından ben utanırım. Yaptırım kararından memnun olmam. Bu duruma getirmemeleri lazım. Bu konuyla ilgili Erdoğan ile Çavuşoğlu’nun basına yansıyan yaklaşımları arasında fark var. Avrupa Konseyi’nin yaptırımları dış müdahale olarak yorumlanamaz. Türkiye’nin kurucusu olduğu bir konseyin müdahalesi olarak bakmak lazım.”

‘Benimle de Soros’la da araları iyiydi’

Kavala, Erdoğan’ı kast ederek şöyle devam etti: “ABD’ye, Rusya’ya, Almanya’ya, Fransa’ya bir şey söyleyemiyor. Elde kala kala dış güç olarak bir ben kaldım, bir de Soros kaldı. Benimle de Soros’la da araları çok iyiydi. Bir hukuk devletinde bir davanın sanığı hakkında ülkeyi yönetenler en az 10 kez olumsuz beyanda bulunamaz. Bu süreçten, mahkemenin etkilenmeyeceği nasıl beklenebilir.”

Özel: İddianame ‘FETÖ’cülerin iddialarına dayanıyor

CHP’li Özel ise şunları kaydetti: “Osman Kavala hakkında düzenlenen iddianame, ‘FETÖ’cülerin ortaya koyduğu iddialara dayanmaktadır ve bu iddialar teker teker çökmüştür, Osman Kavala serbest bırakılmıştır. Ancak kendisini olmayan bir jürinin başkanı yerine koyan Tayyip Erdoğan’ın ‘Kararı tanımıyorum’ sözleri üzerine Kavala, tekrar hukuksuz bir biçimde tutuklanmıştır. Tayyip Erdoğan’ın hukuk tanımazlığının hukuksuz sonuçlarını Osman Kavala çekmemelidir, Türkiye’nin hiçbir yurttaşı çekmemelidir.

Bu uzun süren haksız ve hukuksuz tutuklamanın bir an önce sonlandırılması gerekmektedir. Türkiye, yürütme erkinin ve başındaki kişinin mahkemelere, hukuka müdahale etmediği bir ülke olmak zorundadır. Cumhuriyet Halk Partisi, hakimlerin, siyasi demeçlerle yönlendirilmediği, delillerle ve vicdanlarıyla karar verdiği bir ülkeyi hedeflemektedir.”