Sinop’taki nükleer santral projesi BAE’ye önerilmiş

Maliyet artışı nedeniyle yapımı duran Sinop’taki nükleer santral projesinin, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) teklif edildiği öne sürüldü.

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Japonya ve Türkiye 2013 yılında Sinop’ta dört nükleer reaktör kurmak için anlaşma sağlamış, inşaatın 2017’de başlaması ve ilk reaktörün 2023’te faaliyete geçmesi planlanmıştı. Ancak proje maliyet artışı nedeniyle 2019 yılında durdurulmuştu. Bundan bir sene sonra, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, projenin başka bir tedarikçiyle tekrar başlayabileceğini duyurmuştu.

Sözcü’den Çiğdem Toker’in yazısında aktardığı kulis bilgisine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın BAE gezisinde konu gündeme geldi.

Buna göre Erdoğan, Dubai’deki temaslarında BAE yetkililere Sinop’taki santral projesine talip olmalarını önerdi.

Ancak Dubai’deki yetkililerin Ege’deki deniz (off-shore) rüzgar santrali projesinin kendileri için daha cazip olabileceğini ifade ettiği belirtildi.

İlişkiler düzeliyor

İlişkileri yıllardır bölgesel sorunlardan dolayı bozuk olan Türkiye ile BAE, son dönemde ekonomik bağlarını güçlendirmeye ve aradaki gerilimi azaltmaya odaklanmak adına görüşmeler yürütüyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BAE’nin fiili lideri veliaht prens Muhammed bin Zayed el Nahyan, istihbarat ve hükümet yetkililerinin temaslarının ardından geçen ağustosta telefonda görüşerek yakınlaşmayı hızlandırmıştı. Öyle ki BAE’nin en büyük fon ve şirketleri Türkiye’de yatırım atağına hazırlanmaya başlamıştı.

Son olarak Erdoğan’ın geçen haftaki BAE ziyareti esnasında, Prens Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan’la görüşmenin ardından 13 anlaşma imzalanmıştı.