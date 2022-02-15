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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye ile BAE’den ‘ticaret ve yatırım’ dahil 13 anlaşma

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında 13 anlaşma imzalandı.

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı

Anlaşmalar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın BAE ziyareti esnasında, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan’la görüşmenin ardından imzalandı.


Anlaşmalar savunma sanayii, sağlık, iklim değişikliği, sanayi, teknoloji, kültür, tarım, ticaret, ekonomi, kara, deniz taşımacılığı, gençlik, afet yönetimi, meteoroloji, iletişim ve arşiv alanını kapsıyor.

BAE resmi haber ajansı WAM’da yer alan habere göre iki ülke ‘Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması’ olarak adlandırılan ticaret ve yatırım anlaşması için müzakerelere başladıklarını belirten bir metin imzaladı.

BAE Ticaret Bakanı Thani El Zeyoudi, iki ülkenin de altı ay içinde anlaşmayı imzalayacak aşamaya gelmeyi umduğunu ifade ederek Türkiye’yle ticaretin anlaşmanın ardından belirgin miktarda artacağını belirtti.

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