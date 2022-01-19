BAE’yle swap anlaşmasını ekonomistler nasıl yorumladı?

Ekonomistler, Türkiye ile BAE arasında imzalanan yaklaşık 5 milyar dolarlık swap anlaşmasının doları etkilemeyecek bir ‘makyaj’ olduğu görüşünde.

Merkez Bankası, Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası ile BAE dirhemi (AED) ve Türk Lirası (TRY) para birimleri için ‘İkili Para Takası’ anlaşması imzaladı. Swap anlaşmasının nominal büyüklüğü karşılıklı olarak 18 milyar dirhem ve 64 milyar Türk lirası oldu. Bu da yaklaşık 5 milyar dolara tekabül ediyor.

İki ülke arasında karşılıklı ticaretin geliştirilmesi yoluyla finansal iş birliğinin daha da güçlendirilmesi amacını taşıyan anlaşma üç yıl süreyle geçerli olacak ve karşılıklı mutabakatla uzatılabilecek.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2021 yılında yaklaşık 7 milyar dolar civarında kaydedilmişti.

Türkiye’nin Katar’la 15 milyar dolar, Çin’le 6 milyar dolar, Güney Kore’yle de 2 milyar dolarlık swap anlaşması bulunuyor. Güney Kore anlaşmasıysa altı ay geçmesine rağmen henüz hesaplara girmedi.

Diğer yandan Azerbaycan’la da yakın zamanda bir anlaşmanın yapılması bekleniyor.

Swap anlaşmalarında yapılan anlaşma tutarları karşılıklı olarak her bankanın bilançosunda, diğer banka adına açılan hesaplarda tutuluyor.

Merkez Bankaları arasındaki swap işlemlerinden bu ülkeler para kazanıp kaybetmiyor. Bu anlaşmaların genel amacı şirketlerin dış ticareti daha kolay yürütmesi. Ancak Türkiye bu anlaşmaları daha çok iç kamuoyuna yönelik ‘rezerv varmış’ gibi göstermek için yapıyor.

Gürses: Swap yapsa ne olur?

İktisatçı Uğur Gürses, Türkiye’de hükümetin ekonomi politikalarına olan güvensizliğe işaret ederek, ”Swap makyajından ne fayda gördünüz ki bunu sürdürüyorsunuz” sorusunu sordu.

Swap makyajından ne fayda gördünüz ki bunu sürdürüyorsunuz? Kendi yurttaşı parasından kaçan ülke 100 milyar dolarlık swap yapsa ne olur? — Uğur Gürses (@ugurses) January 19, 2022

Aksoy: Önemli bir etkisi olmasını beklemiyorum

Piyasa oyuncularının net rezervleri takip ettiğini vurgulayan HSBC Portföy Baş Ekonomisti İbrahim Aksoy, swap anlaşmasının TL üzerinde önemli bir etkisi olmasını beklemiyor.

TCMB, Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası ile bugün swap anlaşması imzalandığını duyurdu. Piyasa oyuncuları swaplardan arındırılmış net rezervleri takip ettiği için swap anlaşmasının TL üzerinde önemli bir etkisi olmasını beklemiyorum. — ibrahim aksoy (@aksoyibrahim) January 19, 2022

Özay: Kura etkisi olabilecek bir gelişme değil

ICRYPEX Kripto Para Borsası Strateji Geliştirme Müdürü Tuğba Özay da anlaşmanın kura etkisini olmayacağını düşünüyor.

Swap anlaşmaları genelde iki ülke arasında yerel para cinsinden ticareti geliştirmek için kullanılır. Bu hamle ile TCMB'nin brüt rezervi artmış görünecektir. Ancak kura etkisi olacak bir gelişme değildir. — Tuğba Özay (@t_ozay) January 19, 2022

Ash: Oyunun kurallarını değiştirmiyor

Bluebay Asset Management’ten iktisatçı Timothy Ash’in yorumu ise şöyle: ”Katar’la yapılan anlaşma gibi bu da oyunun kurallarını değiştirmiyor. Zaten bu anlaşma Katar’la yapılanın sadece üçte biri büyüklüğünde. Ancak çeşitli doğrudan yabancı yatırım anlaşmalarına katılmak için bir giriş bileti olabilir. Türkler için üzücü olan şey de bu zaten. Bu durum sadece MB’nin daha fazla kötü politikalar yürütmesine izin vermiş olacak.”

As with the Qatari facility, not a game changer. Indeed, just one third the size of the Qatari facility. But an entrance ticket to participate in various FDI deals. Sad thing for Turks is this just allows the CBRT to run bad policies for longer. https://t.co/H8YH96PMM7 — Timothy Ash (@tashecon) January 19, 2022

Muratoğlu: Ne içiyorsanız ben de alayım…

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu ve ekonomist Selçuk Geçer swap anlaşmasının ülke ekonomisine katkı sağlayacağını düşünenleri espri bir dille eleştirdi.

Merkez Bankası 'nın Birleşik Arap Emirlikleri🇦🇪 ile yaptığı 5 milyar dolarlık swap anlaşmasının,

Ülke ekonomisine bir şey katacağını düşünüyorsanız,

Ne içiyorsanız ondan ben de alayım derim… — Murat Muratoglu (@sozcumuratoglu) January 19, 2022

BAE ile Dirhem üzerinden swap anlaşması yapıldı…



DİRHEM DİRHEM…



Anladınız siz onu — selçukgeçer (@_selcukgecer) January 19, 2022

‘Tamamen görsel olarak kalacak’

Ekonomik gelişmeleri Twitter’dan yorumlayan 507 isimli kanal, gelen swapların görsel olarak kalacağının altını çiziyor.