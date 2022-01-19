BAE’yle swap anlaşmasını ekonomistler nasıl yorumladı?

Ekonomistler, Türkiye ile BAE arasında imzalanan yaklaşık 5 milyar dolarlık swap anlaşmasının doları etkilemeyecek bir ‘makyaj’ olduğu görüşünde.
Merkez Bankası, Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası ile BAE dirhemi (AED) ve Türk Lirası (TRY) para birimleri için ‘İkili Para Takası’ anlaşması imzaladı. Swap anlaşmasının nominal büyüklüğü karşılıklı olarak 18 milyar dirhem ve 64 milyar Türk lirası oldu. Bu da yaklaşık 5 milyar dolara tekabül ediyor.
İki ülke arasında karşılıklı ticaretin geliştirilmesi yoluyla finansal iş birliğinin daha da güçlendirilmesi amacını taşıyan anlaşma üç yıl süreyle geçerli olacak ve karşılıklı mutabakatla uzatılabilecek.
Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2021 yılında yaklaşık 7 milyar dolar civarında kaydedilmişti.
Türkiye’nin Katar’la 15 milyar dolar, Çin’le 6 milyar dolar, Güney Kore’yle de 2 milyar dolarlık swap anlaşması bulunuyor. Güney Kore anlaşmasıysa altı ay geçmesine rağmen henüz hesaplara girmedi.
Diğer yandan Azerbaycan’la da yakın zamanda bir anlaşmanın yapılması bekleniyor.
Swap anlaşmalarında yapılan anlaşma tutarları karşılıklı olarak her bankanın bilançosunda, diğer banka adına açılan hesaplarda tutuluyor.
Merkez Bankaları arasındaki swap işlemlerinden bu ülkeler para kazanıp kaybetmiyor. Bu anlaşmaların genel amacı şirketlerin dış ticareti daha kolay yürütmesi. Ancak Türkiye bu anlaşmaları daha çok iç kamuoyuna yönelik ‘rezerv varmış’ gibi göstermek için yapıyor.
Gürses: Swap yapsa ne olur?
İktisatçı Uğur Gürses, Türkiye’de hükümetin ekonomi politikalarına olan güvensizliğe işaret ederek, ”Swap makyajından ne fayda gördünüz ki bunu sürdürüyorsunuz” sorusunu sordu.
Aksoy: Önemli bir etkisi olmasını beklemiyorum
Piyasa oyuncularının net rezervleri takip ettiğini vurgulayan HSBC Portföy Baş Ekonomisti İbrahim Aksoy, swap anlaşmasının TL üzerinde önemli bir etkisi olmasını beklemiyor.
Özay: Kura etkisi olabilecek bir gelişme değil
ICRYPEX Kripto Para Borsası Strateji Geliştirme Müdürü Tuğba Özay da anlaşmanın kura etkisini olmayacağını düşünüyor.
Ash: Oyunun kurallarını değiştirmiyor
Bluebay Asset Management’ten iktisatçı Timothy Ash’in yorumu ise şöyle: ”Katar’la yapılan anlaşma gibi bu da oyunun kurallarını değiştirmiyor. Zaten bu anlaşma Katar’la yapılanın sadece üçte biri büyüklüğünde. Ancak çeşitli doğrudan yabancı yatırım anlaşmalarına katılmak için bir giriş bileti olabilir. Türkler için üzücü olan şey de bu zaten. Bu durum sadece MB’nin daha fazla kötü politikalar yürütmesine izin vermiş olacak.”
Muratoğlu: Ne içiyorsanız ben de alayım…
Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu ve ekonomist Selçuk Geçer swap anlaşmasının ülke ekonomisine katkı sağlayacağını düşünenleri espri bir dille eleştirdi.
‘Tamamen görsel olarak kalacak’
Ekonomik gelişmeleri Twitter’dan yorumlayan 507 isimli kanal, gelen swapların görsel olarak kalacağının altını çiziyor.