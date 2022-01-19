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Yaramazlara biraz batar!

BAE’yle 5 milyar dolarlık swap anlaşması dolar kurunu nasıl etkiledi?

Merkez Bankası’yla Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında bugün nominal büyüklüğü karşılıklı olarak 18 milyar dirhem ve 64 milyar Türk Lirası olan bir swap anlaşması imzalandığı açıklanmıştı.

Anlaşma yaklaşık 5 milyar dolara tekabül ediyor.


Duyurunun ardından dolar/TL’de 13,60’dan 13,55’e sınırlı geri çekilme görülse de kur kısa bir süre sonra tekrar 13,60’ın üstüne çıkmış durumda. Söz konusu anlaşmanın MB’nin brüt rezervlerine yansıması bekleniyor.

Geçen sene başında 7,44 seviyesinde bulunan dolar kurundaysa bir yıllık fark yüzde 80’in üzerinde.

Swap anlaşmalarında, iki ülke arasında arasında belirlenen tutarda bir para başka bir parayla değiştiriliyor. Değiştirilen ana paralar belirli bir süre sonunda geri veriliyor. Bu durumda MB’nin döviz rezervi kağıt üstünde artmış olsa da bu, net rezerve yansımıyor.

BAE’yle imzalanan bu anlaşma ile birlikte yabancı ülkelerle swap anlaşmalarının büyüklüğüyse toplamda 28 milyar dolara yaklaştı.

Merkez Bankası’nın brüt rezervleri 7 Ocak haftası itibariyle 109,45 milyar dolara kadar inmişti. 31 Aralık haftasında 8,3 milyar dolar olan net rezervler ise 7 Ocak haftasında 7,9 milyar dolara düşmüştü.

Swap hariç net rezerv ise eksi 56,9 milyar dolar seviyesinde.

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