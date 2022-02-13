BAE’de Erdoğan’ın ziyareti öncesi ‘jest’: Büyükelçi ‘Tarihi gün’ dedi

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) en yüksek binası Burj Khalifa’ya Türk bayrağı ile ‘Hoş geldiniz’ yazısı yansıtıldı.
Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, İstiklal Marşı eşliğinde çekilen videoyu Twitter hesabından paylaştı.
Büyükelçi, “BAE ile Türkiye ilişkilerinde tarihi bir gün. Birleşik Arap Emirlikleri’nden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sıcak bir karşılama” notunu düştü.
AA’nın aktardığına göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın daveti üzerine, 14-15 Şubat’ta BiAE’ye resmi ziyarette bulunacak.
Görüşmelerde, Türkiye-BAE arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilerek, işbirliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak. Erdoğan ayrıca, Dünya Fuarı EXPO 2020 Dubai’ye giderek Türkiye Ulusal Günü olarak belirlenen 15 Şubat’ta Türkiye sergi alanını ziyaret edecek.