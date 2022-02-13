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Yaramazlara biraz batar!

BAE’de Erdoğan’ın ziyareti öncesi ‘jest’: Büyükelçi ‘Tarihi gün’ dedi

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) en yüksek binası Burj Khalifa’ya Türk bayrağı ile ‘Hoş geldiniz’ yazısı yansıtıldı.

Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, İstiklal Marşı eşliğinde çekilen videoyu Twitter hesabından paylaştı.


Büyükelçi, “BAE ile Türkiye ilişkilerinde tarihi bir gün. Birleşik Arap Emirlikleri’nden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sıcak bir karşılama” notunu düştü.

AA’nın aktardığına göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın daveti üzerine, 14-15 Şubat’ta BiAE’ye resmi ziyarette bulunacak.

Görüşmelerde, Türkiye-BAE arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilerek, işbirliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak. Erdoğan ayrıca, Dünya Fuarı EXPO 2020 Dubai’ye giderek Türkiye Ulusal Günü olarak belirlenen 15 Şubat’ta Türkiye sergi alanını ziyaret edecek.

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Birçok metinde, özellikle haberlerde, ama konuşmalarda da ‘yaşanan’ kelimesi çıkıp duruyor karşımıza. Bir iki yıldır, iki kitap çalışması için Türkçe yazılmış, kurgu olmayan 200 kadar kitap okudum, artık yaşamayan yazarlarımızın elinden çıkmış, bunlarda galiba hiç rastlamadım ‘yaşanan’ kelimesine. Demek ki son yıllarda tedavüle girmiş, yaygınlık kazanmış. Yaygınlık demek az, ‘yaşanan’sız cümle kurulamıyor gibi.

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Dolayısıyla Almanya ve Fransa’nın Rusya’yı kas gücüyle değil, ortak çıkarlara vurgu yaparak daha ılımlı bir yola sokması barış için en güçlü ihtimal. Yoksa NATO’nun Ukrayna’yı askeri olarak savunacağı yok; Putin’e de böyle geri adım attırmak mümkün değil. Kıta Avrupası misyonunun başarıya ulaşması bizim için de en iyi senaryo olur. Aksi taktirde enerji faturası, kaybolan turizm gelirleri, jeopolitik gerilim derken kendimizi yeni bir çukurda buluveririz.