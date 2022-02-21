AKP’li belediye, çalışanların ‘cinsel hayat’ bilgisini kullanmak için belge imzalatıyor

AKP yönetimindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin ırk, din, mezhep ve cinsel hayata dair bilgileri alıp işlemek adına çalışanlarına Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında bir belge imzalattığı ortaya çıktı.

Kanunen kişisel verilerin işlenebilmesi için ilgili kişi açıkça aydınlatılmalı ve açık rızası alınmalı. Din, mezhep, cinsel hayat gibi ‘özel nitelikli’ kişisel verilerse yasal gereklilik olmadıkça işlenemiyor.

Sözcü’den Çiğdem Toker’in yazısına göre çalışanlara ‘6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme ve Muvafakatname’ başlıklı, dört sayfalık bir belge imzalatılıyor.

Kanundaki ‘kişisel veri’ ve ‘özel nitelikli kişisel veri’ tanımlarına da metnin başında yer verilmiş.

Buna göre belediye, bu belgede çalışanlarının, bazıları ‘özel nitelikli kişisel veri’ kapsamına giren şu verilerini işlemek için onay alıyor: “Kişinin (çalışanın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.”

Toker’e konuşan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’sa bu muvafakatnamenin çalışanlara zorla imzalatıldığını söyledi.