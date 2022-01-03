Kişisel Verileri Koruma Kurumu beş yılda 10 bin 156 başvuruyu sonuçlandırdı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (KVKK) beş yılda 10 bin 156 başvuruyu sonuçlandırdı.

AA’nın KVKK’nın açıklamasından aktardığına göre, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında 12 Ocak 2017’de göreve başlayan kuruma bugüne kadar 11 bin 514 başvuru iletildi. 1358’inin işlem süreci devam ediyor.

Ayrıca bugüne kadar 726 veri ihlali bildirimi başvurusu yapıldı, 169’u kamuoyuyla paylaşıldı. KVKK tarafından bugüne kadar kanunla ilgili 705 hukuki görüş verildi.

Geçen yıl yapılan 4 bin 513 başvuru, çalışmalara başlandığı yıldan itibaren alınan en çok başvuru olarak kayıtlara geçti. KVKK, bunlardan 3 bin 586’sını sonuçlandırdı, 927’sine ilişkin süreç devam ediyor. Bu başvuruların 328’ini ‘veri ihlal bildirimi’ oluşturdu, 78’i kurumun sitesinde ilan edildi. Geçen yıl kanunla ilgili 178 hukuki görüş verildi.

Açıklamada başvuru sayısının her geçen yıl çoğalmasının kişisel verilerin korunmasıyla ilgili farkındalığın ülke genelinde artması şeklinde yorumlandığı bildirildi.

Türkiye’de hak arama kültürünün geçmiş yıllara göre yaygınlaştığına işaret edilerek kanun kapsamında kişilerin kendilerine ait verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi isteme, amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, eksik veya yanlış işlenmişse düzeltme gibi birtakım haklara sahip bulundukları kaydedildi.

Yeni ilke kararı

KVKK, 2021’de yeni bir ‘ilke kararı’nın alındığını da duyurdu.

Şikayet üzerine veya resen inceleme sonucu ihlalin yaygın olduğunun tespiti halinde ‘ilke kararı’ alındığı belirtilen açıklamada, bugüne kadar altı ilke kararının yayınlandığı bilgisi paylaşıldı.

Geçen yıl yayınlanan kararın, kişilerin telefon numarası ve e-posta adresi gibi iletişim kanallarına kanuna aykırı şekilde gönderilen üçüncü kişilere ait kişisel verilerle ilgili ‘ilke kararı’ olduğu anlatılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: “Bu ilke kararıyla kişisel verileri işleyenler tarafından kişilerin iletişim kanallarına, kanuna aykırılık oluşturacak şekilde üçüncü kişilerin kişisel verilerini içeren ekstre, fatura ve buna benzer belgelerin gönderilmesinin önlenmesi amaçlandı. Bu çerçevede kişilerin iletişim bilgilerinin doğruluğunu teyit edecek mekanizmaların oluşturulması adına gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınması kararlaştırıldı.”

KVKK’nın 2021’deki çalışmalarından birinin de ‘yapay zeka alanında kişisel verilerin korunmasına dair tavsiyeler’in yayınlanması olduğu bildirildi.