Araştırma: Erdoğan’a karşı kim aday olursa şansı daha yüksek?

İstanbul Ekonomi Araştırma’nın düzenli olarak yayınladığı Türkiye Raporu’na göre her iki ittifak arasında büyük puan farkı yok.

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Cumhuriyet’ten Sena Tufan’ın haberine göre 1500 kişiyle yapılan araştırma şubat sonucu açıklandı.

Buna göre kararsızla dağıtılmadan AKP yüzde 25,6, CHP yüzde 22, İYİ Parti yüzde 10,3, HDP yüzde 9,8. MHP yüzde 6,5, DEVA Partisi yüzde 1,6, Gelecek Partisi yüzde 0,6. Saadet Partisi yüzde 0,4 çıktı.

“Oy kullanmam” diyenlerin oranı yüzde 12,4, “Kararsızım” diyenlerin oranı ise yüzde 10 olarak belirlendi.

Protesto oylarının yüksekliğine dikkat çeken Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, “Araştırmalarımızda ilk kez oy kullanmayacağını ifade edenlerin oranı kararsızların oranını geçti” dedi.

Selçuki ankete dair şunları söyledi: “Oy vermeyeceğini söyleyenlerin önemli bir kısmını AKP seçmeni oluşturuyor. 2011-2018 arası seçimlere baktığımızda, AKP’nin en kuvvetli olduğu yerlerde oyu düştüğünde o yerlerde katılımın da düştüğünü görüyoruz. Kızgın AKP seçmeni alternatif göremezse evde oturmayı tercih ediyor. Eğer böyle devam ederse 2023 seçimlerinde AKP’nin en büyük sorunu seçmenini evden çıkartmak olacak.”

Cumhurbaşkanlığı seçiminde durum ne?

Araştırmada, “Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa kime oy verirsiniz” diye de soruldu.

Muhalefetin dört muhtemel cumhurbaşkanı adayı üzerinden ikinci tur senaryoları da incelendi.

Buna göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı sırasıyla Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha fazla destek gördü.

Muhalefet adayları arasında yüzde 50’yi aşabilen sadece Yavaş olurken, ankete katılan HDP’lilerin yüzde 59’u Akşener’e oy vereceğini söyledi.