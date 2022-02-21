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Yaramazlara biraz batar!

Twitter ve Facebook’tan atılan Trump kendi sosyal medyasını açtı

ABD’nin bir önceki başkanı Donald Trump’ın sosyal medya uygulaması Truth Social pazar gecesi Apple’ın uygulama mağazasında hizmete sunuldu.

Fotoğraf: Reuters

Ocak 2021’de ABD başkanlık seçimleri sonucunun açıklanmasının ardından Trump’ın destekçilerinin ABD Kongresi’ni işgal etmesi ve Trump’ın sosyal medyadan kışkırtıcı açıklamalar yapmasıyla Twitter ve Facebook gibi büyük sosyal medya şirketleri, platformlarını Trump’a kapatmıştı.


Bunun üzerine Trump da kendi sosyal medya platformunu kuracağını duyurmuştu.

Uygulamayı eski ABD Temsilciler Meclis üyesi Devin Nunes’un yönettiği Trump Media & Technology Group (TMTG) şirketi oluşturdu. Bu şirket, kendini ifade özgürlüğünün bayraktarlığını yapan teknoloji şirketleri arasında konumlandırıyor ve daha köklü platformlar tarafından görüşlerinin bastırıldığına inanan kullanıcıları kendine çekmeyi umuyor. Fakat şirket bünyesindeki sosyal medya platformları şu ana kadar Twitter gibi ana akımdaki rakiplerinin popülaritesini yakalayamadı.

Dün gece uygulamayı indirmeye çalışan bazı kullanıcılar yeni kullanıcı hesabı açmada sorun çıktığını veya “Yoğun talep nedeniyle, sizi bekleme listemize aldık” gibi bir mesajla karşılaştğını belirtti.

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