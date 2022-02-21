Fotoğrafıyla hafızalara kazınan Migros işçisi: Direncimizle kazandık

Kelepçeli fotoğrafıyla hafızalara kazınan Migros işçisi Gülabi Aksu, zaferle sonuçlanan eylemleri sonrası “Direnişimizin sonuna kadar mücadele ettik, direncimizle kazandık” dedi.

Fotoğraf: DGD-Sen

Yüzde 8’lik zamma itiraz ettiği için işten çıkarılan Migros Esenyurt depo işçileri, 18 Şubat’ta market zincirinin bağlı olduğu Anadolu Grubu’nun yönetim kurulu başkanı Tuncay Özilhan’ın evinin önüne giderek seslerini duyurmaya çalışmıştı. İşçilerin birçoğu gözaltına alınmış, ellerine plastik kelepçe takılıp polis otobüsüne bindirilen işçi Gülabi Aksu’nun ağlaması geniş yankı bulmuştu. Özilhan’ın sahibi olduğu şirketlere boykot kampanyası başlatılmıştı.

20 günlük sürecin sonunda işçiler zafer kazanmış, Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası dün işten atılan tüm işçilerin geri alınması, ücret artışı, prim ödemeleri, işçi sağlığı, iş güvenliği sorunlarında şirketle mutabakata varıldığını duyurup ayrıntıların sonra açıklanacağını bildirmişti.

Polis otobüsündeki fotoğrafıyla eylemlerin sembolü haline gelen işçi Gülabi Aksu, Özgür Gelecek gazetesine şunları söyledi: “Ben tek başıma mücadele etmedim, bütün arkadaşlarımızla beraber mücadele ettik. Arkadaşlarım adına da hepinize teşekkür ederim. Medya olsun, milletvekilleri, sanatçı arkadaşlarımıza teşekkür ederiz destek verdikleri için. Direncimizi hiçbir zaman kaybetmedik.”

Özilhan’ın evinin önünde bir basın açıklaması yaptıklarını hatırlatan Aksu, “İlla elimize kelepçe vurulması mı gerekiyordu bu olayın çözülmesi için. Bir ekmek parası. Şimdi ne oldu, anlaşmaya vardık, bu olaylar yaşanmasa daha iyi olmaz mıydık” diye sordu.