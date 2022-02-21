Araştırma: Bolca sebze tüketmek sandığımız kadar faydalı olmayabilir

Sağlığa faydaları bilinmekle birlikte geniş çaplı bir araştırma bol sebze tüketmenin kalp krizi ya da inme riskini azaltmada etkili olmadığını ortaya koydu.

Fotoğraf: Reuters

Araştırmacılar sebze dışında tüketilen gıdalar, ne kadar egzersiz yapıldığı ve nerede ve nasıl yaşandığının daha fazla etkili olduğunu belirtti.

Britanya’daki Oxford ve Bristol üniversiteleri ve Chinese University of Hong Kong’un ortak araştırmasında yaklaşık 400 bin kişiye günlük çiğ ve pişmiş sebze tüketimleri dahil beslenme düzenleriyle ilgili sorular soruldu.

Katılımcılar ortalama olarak günde iki tepeleme yemek kaşığı çiğ, üçü pişmiş olmak üzere toplam beş kaşık sebze tükettiğini belirtti.

Daha sonra katılımcıların sağlık durumları ve hastanede tedavi gerektiren ya da ölümle sonuçlanan kalp sorunları 12 yıl boyunca izlendi.

En çok sebze tüketenlerde, özellikle bolca çiğ sebze yiyenlerde, en az tüketenlere göre kardiyovasküler hastalıktan ölme riski yaklaşık yüzde 15 daha az çıkmasına rağmen araştırmacılara göre bu durum başka faktörlerle de açıklanabilir.

Söz konusu diğer faktörler yaşam tarzı, sigara ve içki tüketimi, meslek, gelir düzeyi ve genel beslenme şekli olarak sıralandı.

Sonuç olarak araştırmacılar kalp ve dolaşım sorunları sıklığında meyve tüketiminin koruyucu bir etkisi olduğuna dair bir bulguya rastlamadı.

Frontiers in Nutrition’da yayınlanan araştırmada bol çiğ sebze tüketenlerde azalan riskin, pişirme işleminin C vitamini gibi önemli besin değerlerini düşürmesiyle açıklanabileceği belirtildi. Pişirmede kullanılan yağların da kalp sorunlarında risk faktörlerinden biri olarak etkili olabileceğine dikkat çekildi.

Günde en az beş porsiyon

Araştırmanın sonuçlarının tartışmalı olduğunu ifade eden Glasgow Üniversitesi’nden Prof. Naveed Sattar lif bakımından zengin sebze gibi gıdaların tüketilmesinin kilo vermeye yardım edebileceği ve kalp hastalıklarına neden olan risk faktörleri seviyeyelerini iyileştirebileceğine dair kanıtlar olduğunu belirtti. Sattar, araştırmanın yaygın şekilde kabul gören günde en az beş porsiyon meyve ve sebze tüketimi önerisini değiştirmemesi gerektiğini vurguladı.