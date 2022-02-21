Tüketici federasyonundan ‘tarım ilacı’ araştırması: ‘En kirli’ besinler hangileri?

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF), Türkiye’den Avrupa Birliği’ne ihraç edilip geri gönderilen pek çok sebze-meyvede ağır tarım ilaçları bulundu.

Federasyon, ‘en temiz’ ve ‘en kirli’ tarım ürünlerini de sıraladı.

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Türkiye’den AB’ye ihraç edilen ürünlerde pestisit kalıntı analizleri yapılıyor. Bir sorun tespit edildiğinde, örneğin üründe kullanılması yasak olan bir pestisit kalıntısı çıktığında o ürün tüketime sunulmuyor ve ihracatçı ülkeye geri gönderiliyor. Pestisitler tarımda kullanılan kimyasal maddeler. Daha önce Türkiye’de yasak olmasına rağmen kullanılan 13 pestisit türü tespit edilmişti.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre TÜDEF, AB’nin tarım ürünleriyle ilgili denetim mekanizmasının verileri üzerinden yürüttüğü çalışmanın sonuçlarını açıkladı.

Sonuçlara göre bu yılın ilk iki ayında sadece AB ülkelerine ihraç edilen 108 parti sebze-meyve, aşırı tarım zehri veya kanserojen küfler içerdiği gerekçesiyle geri çevrildi.

TÜDEF Gıda ve Sağlık Komisyonu Başkanı Sinan Vargı, AB kapısından geri dönen ürünlerin yarısından fazlasında, 2016 yılında Türkiye’de kullanımı yasaklanan ancak piyasadan geri toplanmayan tarım zehrine rastlandığını söyledi.

Vargı, yurt dışından geri dönen ürünlerin imha edilip edilmediğinin bilinmediğini belirtirken birçoğunun salça, reçel, turşu, meyve suyu olarak iç piyasaya verildiği konusunda kuşkulandıklarını söyledi.

Rusya’dan geri dönen domates, biber, limon ve narenciye gibi ürünlerden sonra ilk defa Azerbaycan’ın da 64 ton biberi hastalık tespit edildiği için geri gönderdiğini söyleyen Vargı, ürünlerin tümüne analiz şartı konduğunu bildirdi.

Vargı’nın aktardıklarına göre tarım ilacı açısından ‘en kirli’ ve ‘en temiz’ tarım ürünleri şöyle:

En kirli besinler

Çilek

Ispanak

Karalahana

Nektarin

Elma

Üzüm

Kiraz

Şeftali

Armut

Biber

Kereviz

Domates

En temiz besinler

Avakado

Mısır

Ananas

Soğan

Papaya

Bezelye

Patlıcan

Kuşkonmaz

Brokoli

Beyaz lahana

Kivi

Karnabar

Vargı şunları kaydetti: “Türk tüketicisine sunulan sebze ve meyvede ne kadar aflatoksin veya tarım ilacı kalıntısı olduğu, halkın ne kadar zehirlendiği kontrol yapılmadığı için bilinmiyor. Özen gösterilen ihraç ürünlerdeki bu kötü tablo iç piyasaya verilen ürünlerdeki tarım ilacı kalıntıların korkunç boyutlarda olduğunun da bir göstergesi. Halkımız hem pahalı hem de çoğu kanser yapan tarım ilaçlı sebze ve meyveye mahkum ediliyor.”