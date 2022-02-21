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Yaramazlara biraz batar!

Bulu’yu protesto etti diye yargılanan 52 Boğaziçilinin adli kontrolü kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’yu rektör olarak atamasını protesto ettiği için haklarında dava açılan 52 öğrencinin adli kontrol tedbiri kaldırıldı.

Fotoğraf: Reuters

Bulu’yu protestolarda 1 Şubat 2021 tarihinde basın açıklaması sırasında gözaltına alınan 52 öğrenci hakkında, ‘toplantı ve gösteri yürüyüşlerine silahsız katılarak, ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama’ ve ‘kişiyi, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle birden fazla kişiyle hürriyetinden yoksun kılma’ suçlamalarıyla dava açılmıştı. Sanıklar hakkında 2 yıl 6 aydan 18 yıla kadar hapis cezası istenmişti.


ANKA’dan Fahrettin Öztürk’ün aktardığına göre öğrencilerin yargılandığı davanın beşinci duruşması İstanbul 49’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya, sanık öğrencilerden bazıları avukatlarıyla birlikte katıldı.

Duruşmada, yargılama sürecinde ifade vermeyen öğrenciler dinlendi. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, haklarında beraat kararı verilmesini talep etti.

Avukatlar ise iddianamenin, ‘kolluk fezlekesinin bir kopyası olduğunu, davanın hukuki olmadığını’ belirtti; müvekkilleri hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını ve beraat kararı verilmesini istedi.

Duruşma savcısı; beraat taleplerinin reddedilmesi, savunması alınan sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme ise savcının bu görüşünün aksine tüm sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi. Savunması alınan sanıkların ise duruşmalara katılma zorunluluklarının kaldırılmasına karar verildi. Duruşma, 4 Temmuz 2022 tarihine ertelendi.

Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi’ne 1 Ocak 2021’de Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kararıyla rektör olarak atanması sonrası ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmiş, Boğaziçililerin protestoları birçok kente yayılmış; özerk yönetim için yapılan eylemlerde 500’ün üzerinde öğrenci gözaltına alınmıştı. Erdoğan’ın kararıyla atanan Bulu, yine Erdoğan’ın kararıyla 15 Temmuz’da görevden alınmıştı.

Bulu’nun ardından 19 akademisyenin rektör adaylığı için yarıştığı ‘güven oylamasında’ öğretim üyelerinden yüzde 95 oranında ret oyu alarak, rektör olması istenmeyen iki akademisyenden biri Prof. Dr. Mehmet Naci İnci yine Erdoğan’ın kararıyla üniversiteye rektör olarak atanmıştı.

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