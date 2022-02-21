İllere göre haftalık vaka sayısı: En fazla artış Amasya’da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 ile 11 Şubat arasında her 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısını açıkladı.
Buna göre 100 bin kişide Covid-19 vaka sayısı İstanbul’da 717,58, Ankara’da 1323,97, İzmir’de 1017,38.
29 Ocak ile 4 Şubat arasında her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul’da 894,82, Ankara’da 1279,73, İzmir’de 1229,37 olarak kayda geçmişti.
5 ile 11 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri ve Samsun.