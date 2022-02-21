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Yaramazlara biraz batar!

İllere göre haftalık vaka sayısı: En fazla artış Amasya’da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 ile 11 Şubat arasında her 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısını açıkladı.

Buna göre 100 bin kişide Covid-19 vaka sayısı İstanbul’da 717,58, Ankara’da 1323,97, İzmir’de 1017,38.


29 Ocak ile 4 Şubat arasında her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul’da 894,82, Ankara’da 1279,73, İzmir’de 1229,37 olarak kayda geçmişti.

5 ile 11 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri ve Samsun.

İllere göre haftalık vaka sayısı: En fazla artış Samsun’da

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