İllere göre haftalık vaka sayısı: En büyük artış Samsun’da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Ocak-4 Şubat arasındaki illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı.

Buna göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul’da 894,82, Ankara’da 1279,73, İzmir’de 1229,37 oldu.

22-28 Ocak’ta illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul’da 889,58, Ankara’da 1003,30, İzmir’de 961,57 olmuştu.

29 Ocak-4 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/286XshS2CM — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 14, 2022

29 Ocak-4 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum ve Adana oldu.