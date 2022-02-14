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Yaramazlara biraz batar!

İllere göre haftalık vaka sayısı: En büyük artış Samsun’da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Ocak-4 Şubat arasındaki illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı.

Buna göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul’da 894,82, Ankara’da 1279,73, İzmir’de 1229,37 oldu.


22-28 Ocak’ta illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul’da 889,58, Ankara’da 1003,30, İzmir’de 961,57 olmuştu.

29 Ocak-4 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum ve Adana oldu.

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı: Kırklareli zirvede

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